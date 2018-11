Cinco razones comprobadas por la ciencia que demuestran que unas vacaciones estimulan tu cerebro

FOTOS | Puede ser que tu próxima gran idea sea concebida mientras sobrevives en el tráfico en hora pico o mientras tu nariz va contra la axila de un extraño en el metro, pero romper tu rutina es un método probado para hacer que la inspiración llegue a ti. Tal como Tim Ferris, Richard Branson y muchos otros han descubierto, un cambio de escenario te ayuda a encender las llamas de la creatividad. Sin embargo, decidir a dónde escapar puede ser una tarea complicada.

Recientemente pasé un fin de semana largo en Nassau Paradise Island, un lugar que resultó no sólo ser perfecto para recargarme, sino que gracias a la gran variedad de experiencias únicas que ofrecen, fue todo un cultivo de inspiración. (Y no, no fue sólo gracias al ron).

Ubicado en New Providence, la onceava isla más grande de las Bahamas, Paradise Island (Isla Paraíso) tiene un nombre perfecto. Entre las playas de arena blanca y las aguas color turquesa, te sorprenderá encontrar mucho más que un lugar para vacacionar. Es un lugar bastante accesible, ubicado a sólo 322 kilómetros al sur de Miami, con vuelos directos de muchos lugares del mundo.

El idioma oficial es el inglés y aceptan dólares ya que la isla mantiene la comodidad de ser un destino turístico para Estados Unidos sin dejar de lado la verdadera experiencia caribeña.Lo que eleva a Paradise Island es su autenticidad. Contrario a los hoteles que parecen cortados con el mismo molde y que no se distinguen unos de otros, los dos mejores resorts de la isla (el icónico Atlantis y el SLS Baha Mar) reúnen las comodidades más lujosas con un sabor típicamente local. Con una combinación así, te costará trabajo no inspirarte.

Aquí te dejamos cinco experiencias en Nassau Paradise Island que te prepararán para tu próxima gran idea.