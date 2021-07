8 de 9

Tal vez la pregunta te es indiferente, pero tu opinión es importante para la persona que te está cuestionando (si no, no te hubiera consultado). Mejor dí: “No tengo una opinión fuerte. Pero creo que las cosas que deberías considerar son…”. Cuando das tu punto de vista (aunque realmente no tengas una preferencia) demuestras que te importa la persona que te preguntó. (Foto: iStock)