FOTOGALERÍA. Innovar o morir. Aunque suene a cliché, hay mucha verdad en este adagio. Amazon, Apple, Netflix y LEGO son todas compañías que se reinventaron de alguna manera no solo para sobrevivir sino también para prosperar. Una de las empresas más recientes en reinventarse es Chipotle. Aunque es conocida por su enfoque de contraservicio, la cadena de comida rápida tuvo que girar drásticamente durante la pandemia. Así fue como creó “Chipotlanes”: carriles de autoservicio para recoger pedidos. Parece no ser una reinvención significativa, pero es la que llevó a la compañía a través del COVID-19, según el portal entrepreneur.

Aunque la mayoría de las empresas que se reinventaron en los últimos años lo hicieron en respuesta a eventos sin precedentes, hay señales más regulares a tener en cuenta. Por ejemplo, la mala retención de talento, la insatisfacción del cliente y las tasas de conversión estancadas podrían indicar que necesitas reinventar tu empresa. Si esta no logra mantenerse relevante y capturar al mercado, corre el riesgo de volverse obsoleta.

Dicho esto, la reinvención no es fácil. Nuestra organización se transformó durante la pandemia, triplicando su tamaño como resultado. Tuvimos que ponernos a prueba a nosotros mismos y a nuestros sistemas, y tuvimos que reimaginar gradualmente nuestras comunicaciones y responsabilidades para ser aptos para el futuro. Lo que nos ayudó fue informar constantemente a los empleados sobre los próximos pasos y asegurarnos de que todos entendieran la necesidad de experimentación. Aunque inicialmente nos encontramos con incertidumbre, pudimos avanzar estratégicamente y salir del otro lado.

Reinventar tu organización puede sonar como una tarea desalentadora, y puede ser complejo. Para las empresas más grandes, es especialmente problemático; estás interrumpiendo el status quo, y esto puede provocar cierta resistencia. Sin embargo, vale la pena, el tiempo y el esfuerzo cuando se hace de manera intencional. Aquí es por donde hay que empezar:

1. Presta atención a las señales

(Foto: iStock)

No esperes a que ocurra algo catastrófico antes de comenzar a tratar de reinventar tu negocio. A menudo, comenzarás a notar señales pequeñas y claras. Reconocer estas señales de advertencia temprano puede significar la diferencia entre un proceso de reinvención suave y uno doloroso o difícil.

¿Qué señales debes tener en cuenta? Tomemos el mercado laboral, por ejemplo. Sabemos que los empleados están dejando sus trabajos en cifras récord. Microsoft descubrió que hasta el 41% de los trabajadores tienen planes de renunciar en un futuro cercano. Las razones, según una encuesta del Pew Research Center, son los bajos salarios (63%), la falta de oportunidades de avance (63%) y sentirse irrespetado en el trabajo (57%). Aunque es posible que los aumentos salariales no estén en el presupuesto de este año, puedes evitar problemas reinventando la cultura o el enfoque de avance de tu organización.

2. Construir una base de confianza

(Foto: iStock)

La falta de confianza es un problema común en el lugar de trabajo. Una encuesta reciente de Edelman encontró que casi el 50% de las personas no confían en su CEO. No te engañes pensando que tu organización es inmune a esto. Sin confianza, no podrás identificar con éxito los signos de reinvención o someterte fácilmente a una transformación.

Por lo tanto, comienza a escuchar a los empleados. Ayuda a las personas a sentirse escuchadas y crea un espacio de resonancia. Estas acciones pueden servir como base para la confianza, no solo en ti, sino también en otros miembros del equipo. En nuestra empresa, tratamos de conectarnos tanto profesional como personalmente. Aunque no nos reunimos cara a cara a menudo, los empleados trabajan juntos para generar confianza a través de reuniones tácticas semanales, sitios externos mensuales para discutir temas más grandes y reuniones anuales para revisar nuestro propósito y visión para la empresa.

3. Experimenta, inspecciona y adapta

(Foto: iStock)

Las empresas a menudo reservan metodologías ágiles para la gestión de proyectos o el desarrollo de software. Pero un enfoque tan colaborativo e iterativo puede servirte bien al reinventar tu modelo de negocio. Teniendo en cuenta que el 70% de los proyectos de transformación fracasan, la participación y el apoyo de los empleados pueden recorrer un largo camino.

Utiliza los aportes y consejos de todo su equipo cuando intentes identificar oportunidades para la experimentación. Llegar a una decisión, ejecutar, aprender y seguir adelante. Si fallas, pivotea rápidamente. El uso de métodos ágiles al reinventar crea un entorno donde la experimentación es segura y hay tolerancia al fracaso. Las personas se sienten cómodas probando cosas nuevas en lugar de esperar una gran iniciativa de transformación.

4. Mantén tus valores a toda costa

(Foto: iStock)

La incertidumbre y la ansiedad a menudo son más altas en medio de una transformación. Es por eso que defender tus valores es fundamental. Ya guían la forma en que su equipo trabaja en conjunto y proporcionan a los empleados un propósito común. Usar esos valores como un mecanismo de apoyo para mejorar tus posibilidades de éxito tiene sentido.

Si los empleados están trabajando en diferentes objetivos y llegan a la mesa con diferentes intenciones, el resultado no será cohesivo ni productivo. Al colocar tus valores al frente y al centro como lo hace Patagonia, puedes mantener mejor a las personas unidas y guiar sus esfuerzos. Piensa en tus valores como la Estrella del Norte de su organización durante la reinvención, y no te perderás.

5. Abraza la tensión como un empujón positivo

(Foto: iStock)

En el lugar de trabajo, la tensión a menudo se considera un problema. La tensión sistemática es obviamente diferente y debe abordarse (según un informe de 2008 de CCP, Inc., el conflicto cuesta a las empresas estadounidenses $359 mil millones al año en tiempo perdido y productividad). Sin embargo, la tensión, en general, no es algo que deba rehuir cuando se usa de manera productiva.

El conflicto y las tensiones pueden fomentar las conversaciones, exponer a los empleados a otras perspectivas e incluso ayudar a las empresas a innovar. Entiende que la tensión no tiene por qué ser destructiva. La clave es enmarcar positivamente la situación, empatizar y empoderar a las personas para que tengan discusiones honestas.

Reinventar a tu organización comienza con la identificación de un problema. A partir de ahí, explora posibles soluciones, establece sus criterios de éxito y comienza la experimentación. Dale tiempo al proceso y nunca olvides aprender de tus esfuerzos de reinvención: te servirán más adelante.