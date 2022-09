Uno de los puntos de partida de la economía circular es la intención de aprovechar la máxima cantidad de recursos posibles. En el caso de Too Good To Go, su app permite a comercios como tiendas de alimentación y negocios hosteleros poner a la venta lotes de productos que no han tenido salida en condiciones normales y que están cerca de caducar. De esta forma, si tienes un negocio de este tipo, podrás optimizar tus ingresos sin hacer demasiado esfuerzo. (Foto: Too Good To Go)