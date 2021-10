FOTOGALERÍA. Ya sea que te guste pasar los fines de semana viendo programas de televisión en un servicio de transmisión o no, probablemente haya oído hablar de El Juego del Calamar de Netflix. Es uno de los temas más virales de 2021 y, quizás sorprendentemente, ofrece algunos conocimientos importantes relacionados con los negocios, según el portal Entrepreneur.

El drama de supervivencia de Corea del Sur puede enseñarle muchas lecciones valiosas de marketing que su marca o negocio puede utilizar para mejorar las ventas y la publicidad orgánica, pero no hay spoilers aquí, lo prometo.

Con el número de usuarios activos de las redes sociales en un pico histórico, es seguro decir que el contenido presentado al público es ahora más independiente que nunca. Con eso viene la oportunidad para que las marcas pequeñas y medianas brillen con más facilidad; ahora es posible lograr grandes impresiones por una fracción del precio que solía tener.

Además, dado que los servicios de transmisión son la nueva normalidad en la forma en que vemos el contenido, es posible que nunca experimentemos otra cita televisiva como la de Game of Thrones. Sin embargo, El Juego del Calamar redefinió lo que es posible y rompió récords de publicidad con un programa que es a la vez espantoso y muy perturbador.

El programa de televisión se basa en los eventos de personas desesperadamente pobres que son invitadas a competir en juegos temáticos para niños con consecuencias mortales si pierden. Irónicamente, El Juego del Calamar prácticamente no tenía prensa ni marketing en América antes de su debut en comparación con todos los otros grandes programas de Netflix, pero aún así logró convertirse en el tema del año. El guión se ha escrito desde aproximadamente 2009, con años de intentos por parte del escritor para que lo retomara, pero nadie quería producir una historia tan irreal y violenta. Pero, al igual que cualquier otro éxito de marketing, el programa debe su popularidad a una combinación de suerte y sincronización perfecta.

Aquí hay tres lecciones importantes que se pueden aprender de su ejemplo.

1. La publicidad de boca a boca tiene más éxito que las campañas pagadas más importantes

A decir verdad, el boca a boca es lo que suele leer cuando abre un libro de marketing de 100 años de antigüedad; se considera una técnica clásica de todos los tiempos. Siempre creí que funciona como un factor mínimo en cualquier estrategia de marketing, pero El Juego del Calamar demuestra que puede ser el principal factor principal en la publicidad. Desafortunadamente, las empresas de marketing no pueden comprar o asegurar el boca a boca, por lo que generalmente se hace de manera orgánica, pero dado que las redes sociales son tan accesibles para las marcas, las empresas ahora pueden intentar desencadenar una ola de tendencias o rumores para que el boca a boca funcione.

Escuché sobre El Juego del Calamar por amigos míos que no podían dejar de hablar de él, pero eso aún no fue suficiente para convencerme de que lo viera. Cuando abrí mi teléfono para ver innumerables memes inundando mis feeds de noticias en todas las aplicaciones de redes sociales, incluidas Twitter, Facebook, Instagram y, por supuesto, TikTok, me detuve por un segundo y tuve que probar el programa de televisión. Un programa de televisión acompañado de tendencias y memes da como resultado una cosa segura: casi te obliga a querer ver el programa para que puedas relacionarte con la comunidad que te rodea y comprender los chistes que se cuentan.

El concepto en sí no es nuevo; sin embargo, la publicidad de boca en boca promocionando un programa de televisión a un ritmo tan acelerado es algo que nunca antes habíamos visto. Incluso me di cuenta de que Netflix ahora está invirtiendo en algo de marketing para la serie con pantallas emergentes, lo que me pareció extraño, luego descubrí que en realidad no tiene la intención de atraer más atención, sino de complementar los rumores que se están produciendo en todo el mundo. La moraleja de la historia es que ninguna campaña publicitaria pagada de ninguna escala podría lograr el éxito que El Juego del Calamar logró usando solo el boca a boca, y hay una psicología que lo respalda.

Los humanos queremos compartir algo extraño como este violento juego de la muerte con nuestro círculo de amigos y familiares; nos da algún tipo de placer y es un excelente punto de partida para la conversación. En el caso de El Juego del Calamar, la violencia y el gore que mantuvieron el guión en un estante durante una década en realidad contribuyeron a su éxito.

2. Cuando su marca tiene una tendencia viral en TikTok, está destinada al éxito

TikTok no solo reinventó la forma en que las marcas llegan a sus audiencias, sino que también estableció un nuevo estándar sobre cómo las empresas deben acercarse a sus consumidores. Hoy en día, es aceptable que una gran marca comente una publicación sin tener que ser profesional; de hecho, las marcas serias que adoptan un enfoque informal en la plataforma reciben muchos más elogios y atención, lo que se traduce en una mayor cantidad de impresiones gratuitas. La aplicación de citas Tinder, por ejemplo, obtiene un montón de impresiones simplemente comentando frases divertidas sobre cualquier contenido relacionado con las relaciones.

Puedo decirte por experiencia que el marketing está constantemente evolucionando. Dirijo una empresa de marketing llamada X Network, y hemos estado administrando las cuentas de redes sociales de nuestros clientes durante muchos años mientras ejecutamos sus campañas publicitarias pagas. En el pasado, siempre nos pedían que fuéramos muy profesionales en la forma en que hablamos en su nombre y siempre mantuvimos algún tipo de tono serio. Afortunadamente, ya no necesitamos hacer eso porque los consumidores evolucionaron; ahora quieren una marca con la que puedan relacionarse y con la que sientan una conexión más profunda que solo una relación transaccional tradicional.

Si puede tener suerte al hacer que una tendencia relacionada con su marca se vuelva viral en TikTok, lo más probable es que tenga éxito financiero. El Juego del Calamar obtuvo una fascinante cantidad de tracción en la plataforma, casi formando un ejército de espectadores que defienden y comparten los chistes internos. La gran ventaja de El Juego del Calamar es que la única forma de entender que los chistes se vuelven virales es ver el programa por lo específicos que son. Esto puede funcionar muy bien para una estrategia de marketing. Haga que su campaña sea tan única y específica que convierta a su audiencia en defensores de la historia.

3. No sabemos lo que realmente quieren los consumidores hasta que ellos nos muestran

Este drama de supervivencia de Corea del Sur que se vuelve viral tendrá sentido una vez que lo veas. Es un gran programa de televisión que lo mantendrá al borde de su asiento, y está altamente calificado por los críticos. Además, es el momento perfecto para lanzar un programa de este tipo porque el público está aburrido de los programas con estilo de copiar y pegar ahora disponibles en todos estos servicios de transmisión. Hay una brecha en el mercado, casi la necesidad de algo extraño y fresco como El Juego del Calamar. La tercera y más importante lección que el programa nos puede enseñar es que realmente no podemos predecir lo que los consumidores quieren a continuación hasta que nos lo muestren.

Suena un poco filosófico, pero la realidad es que a veces no sabemos realmente lo que queremos hasta que nos dan algo que luego descubrimos que queremos. Déjame explicarte mejor: cuando vas a cualquier drive thru de McDonald’s, por ejemplo, te dan la bienvenida con grandes fotos parpadeantes de alimentos destinados a venderte algo que realmente no sabías que querías o anhelabas cuando llegaste.

Esto demuestra que no siempre podemos seguir la norma convencional y depender de datos históricos para decirnos qué sigue; Las empresas innovadoras siempre deben considerar asumir riesgos calculados con sus estrategias de marketing. El Juego del Calamar redefinió los límites de un programa de televisión, revolucionando la forma en que vemos e interactuamos con el contenido. El contenido regular puede atraer la atención mediocre de su negocio, pero un concepto realmente fuerte que sea intrigante y fresco puede hacer que se vuelva viral, lo que resulta en una gran cantidad de marketing gratuito.