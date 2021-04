3 de 4

Locales de ocio con cero alcohol y no precisamente enfocado a un público infantil. Es una tendencia al alza en muchas ciudades de todo el mundo en la que una de sus pioneras ha sido Sober Bars. Y resulta lógico que surjan locales de este tipo en unas sociedades cada día más obsesionadas (o mejor dicho concienciadas) de la importancia de cuidar la salud y de los efectos negativos del alcohol, si no se toma con moderación. En los locales tradicionales los abstemios tienen bastantes dificultades para encontrar una oferta agradable (en algunos casos ni siquiera se sirven bebidas no espirituosas) por eso estos sitios hiperespecializados en los que encontrar combinaciones exóticas sin graduación.