Las 20 empresas que impulsaron la inversiones mineras en Perú durante mayo

FOTOS | De acuerdo con lo reportado por los titulares mineros a través del nuevo formato de Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN), las inversiones mineras en el mes de mayo de 2018 sumaron US$ 376 millones, superando en un 31.1% a lo registrado en el mismo mes del año anterior (US$ 286 millones).

Este resultado coadyuvó a que en el acumulado enero-mayo del 2018, las inversiones ascendieran a US$ 1,570 millones, significando un incremento de 34.4% respecto al mismo periodo del año previo.

Este crecimiento se vio reflejado en la mayoría de los rubros, siendo los más destacados planta beneficio e infraestructura, que registraron los mayores montos de inversión (US$ 434 millones y US$ 386 millones, respectivamente) y que en conjunto representaron el 52.2% de las inversiones mineras ejecutadas al mes de mayo de 2018.

En un análisis más detallado, durante el mes de mayo, las inversiones en planta beneficio registraron un crecimiento de 809.4% con respecto al mismo mes del año anterior. Dicho resultado se debió principalmente a los aportes realizados por Shougang Hierro Perú S.A.A (US$ 35 millones) y Southern Copper Corporation (US$ 34 millones), cuyos proyectos (Ampliación Marcona y Ampliación Toquepala, respectivamente) se encuentran finalizando la etapa de construcción.

Estos desembolsos conllevaron a que las inversiones en el rubro asciendan a US$ 434 millones en el acumulado enero - mayo de 2018, registrando un crecimiento de 249.4% con respecto al similar periodo del año anterior. Así, al mes de mayo, las inversiones acumuladas de ambas empresas representaron el 57.56% del rubro.

En cuanto a las inversiones en infraestructura, estas registraron una reducción de 10.3% con respecto al mes de mayo de 2017. Este resultado se debió principalmente a una disminución de 79% por parte de Compañía Minera Antamina S.A. en el interanual. Sin embargo, durante el mes de mayo las inversiones de Shougang Hierro Perú S.A.A., Anglo American Quellaveco S.A. y Southern Copper Corporation se mantuvieron constantes; debido a ello, en el acumulado de enero a mayo de 2018, las inversiones en este rubro registraron un crecimiento de 3.4% con US$ 386 millones, representando el 24.6% del total.

Por su parte, las inversiones en desarrollo y preparación registraron una caída de 4% con respecto a mayo de 2017. Este resultado se debió principalmente a la menor inversión por parte de Shougang Hierro Perú S.A.A. (-15.5%) y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. que no reportó inversión en el rubro durante los últimos 4 meses. A pesar de ello, los resultados positivos obtenidos en meses anteriores conllevaron a que en el acumulado enero - mayo de 2018 las inversiones en dicho rubro asciendan a US$ 243 millones, registrando un crecimiento de 31.2%. De esta manera, las inversiones en este rubro representaron el 15.5% del total, siendo las empresas más destacadas: Shougang Hierro Perú S.A.A., Compañía Minera Ares S.A.C y Minera Yanacocha S.R.L. con US$ 54 millones, US$ 27 millones y US$ 20 millones, respectivamente.

Con respecto a las inversiones en equipamiento minero, estas registraron un crecimiento del 71.2% con respecto al mes de mayo de 2017. En este rubro, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A se ubica como líder con US$ 18 millones ejecutados en su unidad minera "Cerro Verde 1,2,3" (Arequipa); seguido de Compañía de Minera Antamina S.A. con US$ 11 millones ejecutados principalmente en su unidad minera "Antamina" (Áncash). El resultado de ambas empresas sumado al buen desempeño de Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú en el rubro, conllevó a que en el acumulado enero - mayo de 2018 las inversiones asciendan a US$ 209 millones, representando el 13.3% del total.

A su vez, las inversiones en exploración registraron una caída de -26.1% con respecto al mes de mayo de 2017. No obstante, las inversiones en el rubro registraron leve crecimiento de 10.1% en el acumulado enero - mayo de 2018 con respecto al año previo. Las empresas más destacadas fueron: Compañía Minera Poderosa S.A. con US$ 20 millones ejecutados en sus unidades mineras "La Libertad" y "La Poderosa de Trujillo", Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. con US$ 12 millones ejecutados principalmente en su unidades "Lulicocha" (Pasco), "Orcopampa" (Arequipa) y "San Gabriel" (Moquegua), y Consorcio Minero Horizonte S.A. con US$ 11 millones ejecutados principalmente en su unidad minera "Acumulación Parcoy N°1" (La Libertad).

Finalmente, las inversiones en el rubro otros sumaron US$ 36 millones, registrando una reducción de -25.6% con respecto al mes de mayo de 2017. Este resultado se vio reflejado en acumulado enero - mayo de 2018, donde también se obtuvo un resultado negativo de -30%. La empresas más destacadas son: Anglo American Quellaveco S.A. (US$ 56 millones), Marcobre S.A.C. (US$ 17 millones) y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (US$ 12 millones), con una participación de 40.3%, 12.15% y 8.53%, respectivamente. Por otro lado, realizando un análisis mensual, la inversión ejecutada proveniente de la actividad minera en el mes de mayo del 2018 registró un crecimiento de 3.5% con respecto al mes anterior.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se estima que esta tendencia positiva registrada durante los primeros meses continúe durante el resto del año debido a los proyectos mineros que actualmente se encuentran en etapa de construcción y aquellos que están próximos a iniciar esta etapa durante el 2018.