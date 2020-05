. Un golpe de Knockout a nuestra soberbia individual y colectiva. Una enorme lista de grandes eventos “imposibles de postergar” fueron cancelados en todo el mundo. Hace tres meses quién hubiese imaginado la suspensión de la NBA , Champions League, ATP Tour , Olimpiadas e incontables más. No disponemos de la suficiente tecnología para encontrar rápidamente una vacuna. Aún se sigue debatiendo si la temperatura y la humedad tienen algún impacto en el COVID-19. En paralelo, las muertes y los contagiados aumentan cada día. El sueño de la inmortalidad está más lejos de lo que imaginábamos. Claramente controlamos mucho menos este mundo de lo que nuestra soberbia nos hizo hace creer.

La equidad y la sustentabilidad se hacen indispensables. El modelo económico fuertemente enfocado en el crecimiento no resiste más. Los altos niveles de desigualdad entre ricos y pobres, los bajos niveles de salud mental y física de los trabajadores y el enorme daño a los sistemas ecológicos a escala mundial, son algunos de los síntomas que obligan a modificar la forma de hacer economía. Se vislumbra en el horizonte un nuevo tipo de economía con énfasis en sistemas socialmente justos y ecológicamente robustos.

La transformación digital se hace omnipresente en nuestras vidas. Lo digital se integra definitivamente a nuestra forma de vida. Trabajar, comprar y estudiar desde nuestros hogares no es una ilusión, es una realidad. El distanciamiento físico es mitigado por el acercamiento digital. Muchas compañías se están dando cuenta de las bondades del teletrabajo y su impacto positivo en la productividad laboral, al mismo tiempo que las familias se dan cuenta de las bondades del comercio electrónico. Por lo tanto, las compras en la tienda y los bienes raíces comerciales se verán afectados a largo plazo.

Los estándares de higiene se elevan. Habrá una generación completamente nueva de niños y jóvenes que crecerán lavándose las manos como si fueran al quirófano. Portar desinfectantes, usar máscaras, lavarse las manos con mucha frecuencia se considerará normal. La recuperación de la confianza llevará tiempo. No será fácil para la mayoría de las personas volver a viajar, a asistir a eventos masivos, o para los países abrir sus fronteras y recibir turistas.

En el horizonte se ven nuevos liderazgos. Los ciudadanos post COVID-19 considerarán elegir líderes responsables que no desafíen al conocimiento científico ni a las tecnologías. Liderazgos como el de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern que apostó a eliminar la curva y no por aplanarla serán los más demandados. Esto no es casualidad, porque los países más exitosos en el manejo de la pandemia son gobernados por mujeres: Tsai Ing – Taiwán, Angela Merkel – Alemania y Katrín Jakobsdóttir – Islandia.