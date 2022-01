FOTOGALERÍA. Una gran manera de mantener el equilibrio en un ambiente de trabajo tóxico es crear distancia entre vos y la mala energía que te rodea en la oficina. Es más fácil navegar por encima del drama cuando pones un escudo a esos sentimientos de negatividad y lo observas todo con perspectiva, según el portal Yahoo.

En el trabajo, observa cómo hablan los empleados entre sí y especialmente lo que sus gerentes dicen. Los lugares de trabajo tóxicos son famosos por las cosas insanas y disparatadas que dicen los administradores para mantener a los empleados temerosos y obedientes. Acá hay diez cosas que se escuchan en casi cualquier lugar de trabajo tóxico:

1. “Así es como siempre lo hicimos”

Esta frase significa: “Nadie acá quiere mover un dedo o una neurona en pensar alternativas si no tenemos que hacerlo. Nos gusta hacer las cosas de una manera y nunca cambiarlas, o incluso ni hablar de cambiarlas”.

2. “Eso no es decisión tuya”

Significa: “Eres un empleado humilde y no tienes ni voz ni voto”.

3. “Si no puedes medirlo, no puedo entenderlo”

Esta frase quiere decir: “No puedo percibir, valorar o trabajar con algo que no puedo medir, así que por favor no me hables de nada de eso”. A pesar de que la visión, la motivación, la confianza, la pasión, la innovación, la colaboración, el trabajo en equipo, el orgullo, la calidez, la fantasía, la improvisación, la cultura, el liderazgo y muchos otros aspectos esenciales del negocio no pueden ser medidos, sin embargo pueden y son administrados por líderes competentes de todo el mundo.

4. “No hagas preguntas, solo haz tu trabajo”

Esto le dice a los empleados que un equipo directivo está amenazado por nuevas ideas y personas con poderes de observación e intuición.

5. “Eso parece un problema personal”

Es lo que los gerentes mediocres dicen cuando un empleado tiene una preocupación o queja. Ellos responden esto para transmitir el mensaje “No me importa, y no me voy a involucrar”.

6. “Esa no es nuestra política”

Aunque la vida real es complicada y no se correlaciona bien con políticas polvorientas, la gente temerosa siempre decidirá confiar en una política a considerar una situación en su contexto, lo que requiere más tiempo, esfuerzo y perspicacia.

7. “Por favor no cuestione la forma en que hacemos las cosas”

Otra de las frases de un ambiente laboral tóxico que significa: “Mi ego frágil no puede manejar ser interrogado por un subordinado”.

8. “Si no te gusta el trabajo, encontraremos a alguien que lo haga”

Sencillamente una amenaza, sin vueltas.

9. “Deberías estar contento de tener un trabajo”

En otras palabras, esto quiere decir: “Puedo despedirte en cualquier momento. Acuérdate de mi poder sobre vos”. Es el último refugio de un gerente que no puede elevarse y ser humano en el trabajo.

10. “Es trabajo, no se espera que sea divertido”

Definitivamente, la peor mentira de negocios de todas, porque por supuesto el trabajo debe ser divertido e inspirador si va a producir algo que vale la pena vender o proporcionar a cualquier persona.

*Nota publicada en Forbes España