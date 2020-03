FOTOS | A medida que la crisis de Covid-19 se extiende a nuevos países, las empresas se esfuerzan por generar modelos de respuesta ante la pandemia. Para conocer como los líderes empresariales pueden hacer frente a este virus, que ha ocasionado más de 6,500 muertes en el mundo, Boston Consulting Group (BCG) seleccionó 10 casos de compañías asiáticas que enseñan, con el ejemplo, cómo es posible repuntar económicamente pese a la grave crisis de salud pública.

Las empresas son originarias de China, el primer país en el que se produjo el contagio de este virus y que hoy parece estar en las primeras etapas de un repunte económico, de acuerdo a los análisis de datos de alta frecuencia para el movimiento de personas y bienes, producción y confianza según BCG. Si bien muchas de estas empresas chinas podrían ser vulnerables si surgiera una nueva ola de infecciones locales, ya han ido más allá de la respuesta a la crisis de la recuperación y la planificación posterior a ella.

Entre las diez empresas que menciona el artículo How Chinese Companies Have Responded to Coronavirus figuran:

1. Master Kong, el productor líder de fideos instantáneos y bebidas en China, anticipó el acaparamiento y el desabastecimiento de su producción en las primeras etapas del brote coronavirus, por lo que desvió su atención de los grandes canales minoristas fuera de línea O2O (Online to Offline), comercio electrónico y tiendas más pequeñas. Al realizar un seguimiento continuo de los planes de reapertura de las tiendas minoristas, también adaptó su cadena de suministro de una manera muy flexible. Como resultado, su cadena de suministro se había recuperado en más del 50% solo unas pocas semanas después del brote, y pudo suministrar el 60% de las tiendas que se reabrieron durante este período, tres veces más que algunos competidores.

2. EL Grupo Huazhu, que opera 6,000 hoteles en 400 ciudades de China, creó un grupo de trabajo de crisis que se reunió diariamente para revisar los procedimientos y emitió una guía de arriba hacia abajo para toda la cadena. Además, aprovechó su plataforma de información interna, una aplicación llamada Huatong, para asegurarse de que los empleados y los franquiciados estuvieran preparados con información oportuna. Esto permitió a los franquiciados adaptar la orientación central a sus propias situaciones locales, en términos de enfermedades y medidas locales de salud pública.

3. China, Supor, el mayor fabricante de utensilios de cocina en China, estableció pautas y procedimientos operativos muy específicos para sus empleados, tales como instrucciones para limitar la exposición mientras cenan en comedores y planes de emergencia para situaciones anormales. Además, la compañía instituyó controles de salud para los empleados y sus familias desde las primeras etapas del brote y adquirió equipo preventivo. Estaba bien preparado para una reanudación oportuna del trabajo, reabriendo algunas líneas de producción en la segunda semana de febrero.

4. Más de 40 restaurantes, hoteles y cadenas de cines, en respuesta a una severa disminución en los ingresos, optimizaron su personal para liberar una gran parte de su fuerza laboral. Luego compartieron esos empleados con Hema, una cadena de supermercados "nuevos minoristas" propiedad de Alibaba, que necesitaba urgentemente mano de obra para los servicios de entrega debido al repentino aumento en las compras en línea. Las empresas de O2O, incluidos Ele, Meituan y 7Fresh de JD, siguieron este ejemplo al tomar prestada mano de obra de los restaurantes.

5. Lin Qingxuan, compañía de cosméticos, se vio obligada a cerrar el 40% de sus tiendas durante la crisis, incluidas todas sus ubicaciones en Wuhan. Sin embargo, la compañía redistribuyó a sus más de 100 asesores de belleza de esas tiendas para convertirse en personas influyentes en línea que aprovecharon las herramientas digitales, como WeChat, para involucrar a los clientes virtualmente e impulsar las ventas en línea. Como resultado, sus ventas en Wuhan lograron un crecimiento del 200% en comparación con las ventas del año anterior.

6. Cosmo Lady, la compañía de ropa interior y lencería más grande de China, inició un programa destinado a aumentar sus ventas a través de WeChat, reclutando empleados para promover en sus círculos sociales. La compañía creó un ranking de ventas entre todos los empleados (incluidos el presidente y el CEO), ayudando a motivar al resto del personal a participar en la iniciativa.

7. Una agencia de viajes china premium, que enfrenta un colapso en su negocio a corto plazo, se reorientó en torno a los preparativos a más largo plazo. En lugar de reducir el personal, alentó a los empleados a usar su tiempo para actualizar los sistemas internos, mejorar las habilidades y diseñar nuevos productos y servicios para estar mejor preparados para la eventual recuperación.

8. Kuaishou, una plataforma de video social valorada en $ 28 mil millones, promovió ofertas de educación en línea para compensar el cierre de escuelas y universidades. La compañía y otras plataformas de video se asociaron con el Ministerio de Educación para abrir un aula nacional en línea en la nube para servir a los estudiantes. Y una importante cadena de restaurantes aprovechó el tiempo de inactividad para planificar una nueva oferta de platos semiacabados, capturando la creciente necesidad y ocasión de cocinar en casa durante la crisis.

9. Una empresa láctea china líder (un negocio de $ 10 mil millones con una amplia base de producción y una distribución nacional profunda en China) desarrolló un enfoque segmentado basado en la dinámica de recuperación regional y de la ciudad, así como en su propia infraestructura de la cadena de suministro y la densidad de la fuerza de ventas. El suministro planificado de las fábricas en áreas gravemente afectadas se asignó a las fábricas en otras regiones en un enfoque gradual. Las actividades de marketing, los mensajes y la asignación del presupuesto también se ajustaron continuamente para reflejar las diferencias regionales en la velocidad de recuperación esperada, el sentimiento y las necesidades del consumidor.

10. La industria de seguros es notoriamente conservadora, pero en respuesta a la crisis, Ant Financial- la plataforma de pago de Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico comercialmente llamada Alipay-, agregó cobertura gratuita relacionada con el coronavirus a sus productos. La acción satisfizo las necesidades de los clientes, al tiempo que promovió el conocimiento de las ofertas en línea de la compañía y mejoró la lealtad de los clientes. Se espera un aumento del 30% en los ingresos del seguro de salud en febrero, en comparación con el mes anterior.