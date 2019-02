Vizcarra: "Ministro de Trabajo debe representar a los trabajadores, no a las empresas"

El presidente Martín Vizcarra dio declaraciones a El País de España, en el que comenta que no se podrá eliminar la alta informalidad laboral de manera inmediata, pero esa es “la gran tarea que tiene por delante”.

“Mientras no convenzamos a los informales de que donde están tienen menos beneficios, van a permanecer donde están. Si tenemos un Estado ausente que no te da agua potable, que no te genera posibilidades de desarrollo, entonces...me quedo donde estoy”, expresó.

Así recordó la posición del ex ministro de Trabajo, Christian Sánchez, a quien calificó de muy buen profesional, no tenía la relación adecuada con el sector empresarial.

“Porque el ministro de trabajo debe representar a los trabajadores, ¿no? No necesariamente a las empresas”, dijo.

Remarcó que eso no significa que es poner a los trabajadores contra las empresas. “Tenemos que luchar contra una serie de males de nuestra sociedad, de los cuales todos somos conscientes, pero nadie mueve ni un dedo para corregirlos. Nadie mueve un dedo”.

Con la nueva ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, sostiene que es fundamental con los trabajadores.