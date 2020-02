Adquirir una vivienda es uno de los anhelos más grandes que tienen las familias. Sin embargo, el sueño de la casa propia a veces suele convertirse en una pesadilla, debido al incumplimiento por parte de la empresa inmobiliaria.

Y es que de acuerdo al Indecopi, durante todo el 2019 se presentaron un total 1,032 reclamos a nivel nacional en el sector construcción e inmobiliario, de los cuales solo 293 fueron conciliados.

Los reclamos se presentan debido a los incumplimientos por parte del proveedor, y de acuerdo a esta entidad, existen diversos escenarios: cuando el vendedor no entrega la vivienda en el plazo establecido en el contrato, cuando el vendedor le transfiere la vivienda sin haber cumplido con lo ofrecido (sin los acabados a los cuales se había comprometido) y cuando el inmueble es defectuoso (la vivienda tiene grietas en las paredes, puertas o ventadas u otras fallas).

En este sentido, la abogada civil de Estudio Linares Abogados, Carla Montes, explicó a Gestión.pe, que en el país ha aumentado el número de denuncias por el incumplimiento de contratos de compra-venta de inmuebles por parte de empresas inmobiliarias, precisamente por no entregar la vivienda en la fecha pactada.

“Por ejemplo, en el contrato de compra - venta se establece que la entrega del departamento se realizará en marzo del año 2020, pero en esa fecha, no lo entregan. Ese es el principal incumplimiento”, sostuvo.

¿Qué hacer frente a estas situaciones? Montes indica que lo primero que debe hacer es presentar un reclamo ante el Indecopi y de esa manera llegar a una solución a través de una conciliación, en la que el denunciante y proveedor puedan llegar a un acuerdo.

De no llegar a una solución, dijo que se puede optar por una denuncia, un proceso administrativo que se presenta también ante al Indecopi, pero en este caso esta entidad inicia un proceso de investigación en la que, de encontrarse procesos irregulares, se puede aplicar una sanción o medidas correctivas.

Contrato clave

La abogada indica que es importante que el comprador pueda contar con un contrato que incluya una cláusula resolutoria, donde se establezca que en caso de incumplimiento de la empresa inmobiliaria en la entrega de la vivienda, se pueda finalizar el contrato.

En dicho documento, precisó, también se puede agregar que se devuelvan las prestaciones.

“Si en la firma del contrato yo adelanté 5 mil soles, (en el mismo ejemplo) llega marzo de 2020 y no me entregan el departamento, yo puedo dar por resuelto el contrato porque no se cumplió con la entrega dentro del plazo, entonces me dan los 5 mil soles que di inicialmente”, sostuvo, al explicar que también la inmobiliaria debe devolver todo el dinero que ya se entregó en este inmueble.

De igual manera, indicó que los compradores deben verificar si el contrato contemplaba un periodo de gracia en la entrega de la vivienda a favor de la empresa, es decir, si se consideró que de haber demoras en la entrega de viviendas, se pueda considerar unos tres o más meses de espera.

“Pasado estos tres meses, si se demora un mes más, la inmobiliaria te puede pagar una penalidad. Entonces también se debe establecer una penalidad en el contrato”, sostuvo.