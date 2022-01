Con la reciente disposición del gobierno por reducir el aforo en centros comerciales al 40%, tras confirmar el inicio de la tercera ola del COVID-19 en el país, la Asociación de Empresarios y Locatarios de Centros Comerciales del Perú (Elcop) declaró que sus ventas podrían verse reducidas a un nivel de entre 40% y 50%.

El presidente de Elcop, Jorge Zavala, indicó que esta nueva medida los afectará luego de haber llegado a un nivel de recuperación de hasta 90% en los rubros más demandados como son los de tecnología en la pasada campaña navideña.

“Nos estábamos recuperando, en el 2020, estuvimos en un nivel de 45% a 50% comparado al 2019 y hasta diciembre del 2021 fue promisorio para nosotros. Esperamos que la campaña escolar nos impulse nuevamente”, dijo a Gestión.pe.

Remarcó también que enero de por sí es considerado un mes con ventas bajas, ya que los peruanos realizan grandes compras en diciembre, y que también jugará en contra la regularización de los precios de alquiler.

“Nos han regularizado los alquileres, hemos vuelto a pagar entre S/ 70 y S/ 150 el metro cuadrado (m2) más IGV”, mencionó.

Sin reapertura de tiendas

Luego de la recuperación alcanzada hasta el mes de diciembre pasado, Zavala, quien también es dueño de la tienda Play Juguetes, comentó que tenía planeado reabrir alguna tienda, pero con esta nueva medida descarta alguna posibilidad.

“Lo vamos a pensar dos veces, porque ya está fuera de nuestro alcance y es incierto. Lo mismo opinan los colegas de la asociación”, agregó.

Y es que cada tienda buscó la manera de reactivarse, salvo algunas que no tuvieron mayor opción que cerrar, por lo que indicó que el 26% de sus asociados cambiaron de rubro para adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades de los clientes.

“Algunos también optaron por abrir sus tiendas virtuales, pero la competencia digital ahora es dura. Hay muchas opciones de emprendimientos que se volvieron competidores”, sostuvo.

Retraso de importaciones

El alza del precio en los fletes navieros sigue siendo otro de los obstáculos para la reactivación de los locatarios. Según Zavala, de los US$ 18,000 que llegó a costar un contenedor de 40 pies proveniente de China, hoy habrían bajado a US$ 13,000, pero sigue siendo excesivamente costoso.

“Antes de la pandemia llegamos a tener épocas con un aumento de precios en los fletes de hasta US$ 3,000, pero nunca tuvimos estos niveles actuales. Traemos mercadería valorizada en US$ 25,000 a US$ 30,000 y más el flete es muy complicado”, comentó.

Finalmente, remarcó que incluso hay contenedores que están tardando en llegar y que serían productos como juguetes y decoración navideña, la cual tendrá que ser almacenada hasta noviembre de este año para poder recuperar la inversión.