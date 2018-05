Velocidad de internet móvil: Perú se ubica en el puesto 66 a nivel mundial

FOTO 7 | 7. Transcribe. El trabajo de transcribir no es el más creativo, pero para los escritores es una buena forma de ganar un dinero extra porque es una habilidad que la mayoría de los escritores (especialmente los periodistas) ya tiene: escribir rápido y de manera precisa. Las transcripciones pueden ser hechas desde cualquier lugar con el equipo correcto: laptop, Wi-Fi y audífonos. Muchos ya tenemos una computadora, un procesador de palabras, audífonos y acceso a Internet, así que si ya tienes estas cosas, hay muy poco camino que recorrer para volver un transcriptor. Además de ser un tecleador rápido y preciso, necesitas tener habilidades básicas de computación, incluyendo el hecho de ser capaz de descargar archivos (para que si no tienes en tu computadora un reproductor adecuado, puedas descargarlo), adjuntar archivos a los correos y enviarlos, y convertir cualquier tipo de texto en el formato que tu cliente necesita. El trabajo puede hacerse desde casa y tiene mucha autonomía. La velocidad requerida varía dependiendo de la compañía, pero entre más rápido mejor. El salario anual de una persona que transcribe en Estados Unidos es de “26, 882 dólares. Por lo general, te pagan dependiendo de que tan largo es un archivo, no de qué tanto tiempo de tome transcribirlo. Cuando busques empleo, enfatiza la experiencia que tengas transcribiendo y las habilidades de computación que dominas. Para empezar tu búsqueda de trabajo, busca “transcribir” o “transcripción” en sitios como FlexJobs, Glassdoor, Monster, ZipRecruiter, CareerBuilder e Indeed. (Foto: Getty)