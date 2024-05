Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), respondió al ministro de economía, José Arista, quien indicó la semana pasada que el banco central debería ser más proactivo en reducir la tasa de interés. “Nosotros vemos que la tasa de interés ex post es bastante alta y eso en verdad no ayuda a reactivar la economía con la velocidad que nosotros quisiéramos”, mencionó el ministro. Ante esto, Velarde dijo que la tasa de interés no es el factor determinante para el crecimiento económico del país.

“Sería muy fácil creer que se puede crecer bajando la tasa de interés. En este momento la tasa de Perú es bastante baja, incluso por debajo de Japón, Canadá o ciertamente Estados Unidos. Como respuesta a la inflación, los países subieron su tasa de interés monetaria. Dentro de la región el país que subió menos fue Perú, los demás como México, Colombia, Chile y Brasil llegaron a dos dígitos”, afirmó Velarde en Día 1 Summit 2024 organizado por el diario El Comercio.

El presidente del BCRP señaló que, desde la pandemia de COVID-19, la tasa de interés de Perú ha sido la más baja en América Latina, llegando a niveles de 0% o 0.25%.

Velarde también abordó el tema del crecimiento económico del Perú, indicando que se ha ralentizado en los últimos años. “El crecimiento de Perú se ha ralentizado en los últimos años. Tuvimos el período excepcional de crecimiento de 2005 a 2013 de 6.6% a 3.1%. Ahora estamos creciendo a ritmo en los últimos cuatro años ligeramente superior a 1%”, detalló.

En cuanto a la inflación, Velarde proyecta cerrar el año con una inflación de 2.2%. “Tenemos la inflación ahora, con las cifras de abril en 2.4%. Estamos esperando una inflación próxima a 0 en mayo”, concluyó.

Finalmente, el presidente de la entidad monetaria le puso fin a los dimes y diretes con Arista, indicando que “no he tenido ni tengo ningún enfrentamiento con el ministro de economía. Ni pienso tenerlo. Me parece penoso estar discutiendo con él, no creo que se vea bien”.