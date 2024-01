En los últimos años el Perú ha sido el líder mundial en la exportación de uva de mesa y podría seguir el mismo camino en este nuevo año con una campaña que, según un reporte de la Asociación de Exportadores (Adex), registra un fuerte crecimiento.

En octubre último, fecha en la que arrancó la campaña 2023-2024 de esta fruta, sumó US$ 210.6 millones en despachos de uva al exterior, un crecimiento de 116% frente a similar mes del 2022.

Aunque normalmente la variedad de uva que se exporta en mayor proporción es la Red Globe, en los últimos años también se están posicionando en las variedades Superior Seedless, Crimson Seedless, Flame Seedless, Sweet Celebration y Thompson Seedless.

LEA TAMBIÉN: Perú se ubicó como noveno productor mundial de uva de mesa y primer exportador.

¿A dónde se exportó más?

El principal mercado al que llegan las uvas peruanas es Estados Unidos, que importó US$ 85.8 millones, es decir, un 40.7% del total enviado. La exportación a Estados Unidos creció en 217.9% solo en el mes de octubre del 2023.

En segundo lugar está Países Bajos, que invirtió US$ 39.5 millones en la compra de uvas procedentes del Perú, captando el 18.8% de estas exportaciones.

Otros países a los que se envió esta fruta son Reino Unido (US$ 20.8 millones), México (US$ 20.7 millones), Canadá (US$ 9.3 millones), seguidos de República Dominicana, España, Colombia, Guatemala y Honduras.

¿Cuánto se exportó en el 2023?

Entre enero y octubre del 2023, las exportaciones de uvas ascendieron a US$ 899.2 millones, lo que implica que crecieron en 30.3%.

En el acumulado del 2023 los principales destinos de las uvas continuaron siendo Estados Unidos (US$ 408.4 millones) y Países Bajos (US$ 105.3 millones), completando el “top 5″ con México (US$ 82.7 millones), Hong Kong (US$ 58 millones) y China (US$ 43.9 millones).

Durante el año pasado también se sumó un nuevo mercado, pues desde marzo del 2023 se puede enviar uva de mesa a Japón y solo en ese mes la exportación ascendió a US$ 1.7 millones. Asimismo, se retomaron los despachos a otros mercados como Emiratos Árabes Unidos, Costa de Marfil y Kuwait.