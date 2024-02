Las utilidades de las empresas con participación extranjera sumaron US$ 3,182 millones en el último trimestre del año pasado, lo que significó US$ 242 millones menos respecto a las de similar periodo de 2022, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Esto se explicó principalmente por las menores utilidades de los sectores hidrocarburos e industria, “dados los menores precios internacionales de los combustibles y la contracción de la demanda interna”. Por ejemplo, detalla el BCRP, el precio internacional del gas (por metro cúbico) disminuyó en promedio de US$ 320 a US$ 170 entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo periodo del año anterior; mientras que el precio promedio del petróleo (por barril) lo hizo de US$ 83 a US$ 78, en el mismo periodo analizado.

En el caso de las empresas del sector industria, destacaron las menores utilidades de empresas pesqueras, afectadas por la menor disponibilidad del recurso.

Por el contrario, las empresas del sector minería registraron mayores utilidades, en un contexto de mayor incremento de la extracción del cobre, reducción de los principales costos de producción (combustibles), los menores conflictos sociales (que favorecieron mayores niveles de producción y exportación) y la recuperación de precios de algunos metales (como cobre y oro).

Las utilidades del sector servicios se incrementaron principalmente por los menores gastos por impuestos de una importante empresa del sector, mientras que, en el sector energía, las menores utilidades están asociadas a menores ventas y producción.

Resultado del 2023

El resultado del último tramo del año -así como el del primer y tercer trimestre, donde hubo caídas- contribuyó a que en 2023 las utilidades representaran US$ 14,085 millones, menores en US$ 1,245 millones respecto a 2022. Este es el segundo año consecutivo que se registran menores utilidades.

El BCRP detalla que esto se explicó por la reducción de las utilidades del sector hidrocarburos en un contexto de corrección del precio internacional del petróleo y de retroceso de la demanda interna. La guerra entre Ucrania y Rusia condujo a un incremento del precio internacional del petróleo (por barril) a US$ 95 en 2022; lo que generó utilidades extraordinarias en el sector.

En 2023, el precio internacional del petróleo descendió a US$ 78 dólares, lo cual, sumado a la coyuntura de menor actividad económica, condujo principalmente a una reducción de las utilidades del sector hidrocarburos en US$ 1,374 millones.

Expectativas 2024

Este año va a ser un año de recuperación, pero el ritmo estará marcado por factores que aún no se definen, sostiene el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

“Si uno se fija en los sectores primarios, como pesca, las utilidades se pueden recuperar, porque este año se esperan temporadas completas. Además, que no se dilucidan golpes climatológicos que también afectan al agro se va a recuperar por la ausencia de sequías”, explica.

Por otro lado, no hay indicios que los precios de los commodities se vayan a mover demasiado. “Existen ciertos riesgos en el costo de los fletes por temas geopolíticos, pero en generar no se anticipa incrementos en los precios de las materias primas como el trigo, maíz o soya”.

Lo que hay que observar, considera, es el moviento del precio del crudo, que depende directamente de los conflictos en el Medio Oriente.

Las empresas recuperarán sus utilidades levemente este año, considera, en cuando el consumo se vaya dinamizando en línea al 2% (según lo que se espera de crecimiento económico). Esto empujará, aunque a un ritmo lento, el sector construcción, la carga laboral y los ingresos familiares.

“Por más que hayan obras publicas, hay una ligera baja en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y sobre todo, en la producción de cemento”, puntualiza.