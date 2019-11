Las universidades licenciadas vienen afinando sus propuestas, incluyendo la reducción de sus tarifas mensuales con miras a atraer a los alumnos de las 10 universidades con licenciamiento denegado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por incumplir con las condiciones básicas de calidad establecidas en la reforma universitaria.

Según lo establecido en la ley universitaria, los alumnos de las universidades con licencia denegada tienen tres caminos para continuar con su formación académica: proseguir en la universidad hasta el plazo del cese de sus actividades, que no excede de dos años; trasladarse libremente a la casa de estudios de su preferencia o que la universidad con permiso denegado suscriba convenios para el traslado de sus estudiantes.

Estos convenios deberán ser suscritos con cualquiera de las 76 universidades que han obtenido licenciamiento.

(Fuente: Sunedu)

Sobre este último punto, Martín Benavides –jefe de la Sunedu– explicó a Gestión.pe que hasta el momento, seis de las 10 universidades sin licenciamiento han suscrito convenios con diversas universidades para el traslado de sus estudiantes.

“Tenemos evidencia que al menos –en el caso de las seis primeras universidades que fueron denegadas– los estudiantes ya tienen una ruta de continuidad”, precisó.

“Nosotros hemos diseñado un cierre gradual de la oferta educativa de la universidad denegada. Lo único que se suspende es la admisión para evitar que más estudiantes se involucren con una institución de mala calidad. Hay que tener en cuenta que las universidades cuyo licenciamiento es denegado no pueden suspender sus actividades inmediatamente, por lo que en principio los estudiantes tienen que seguir sus estudios en dicha casa de estudios si aún no han tenido una ruta decidida de traslado”, acotó.

¿Hacia qué universidades están reubicándose los 24,000 estudiantes afectados? De acuerdo al portal web de la Sunedu en el caso de la Universidad Peruana de Arte Orval –la primera universidad a la que se le denegó el licenciamiento– ha suscrito convenio con cuatro casas de estudios.

Específicamente con la Universidad Privada del Norte; Universidad de Ciencias y Artes de América Latina; Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé) y con la Universidad San Ignacio de Loyola. Las dos últimas otorgan beneficios económicos como la exoneración del pago de convalidación de cursos . En la caso de San Ignacio de Loyola ofrece un descuento de 25% para los alumnos de la Orval con promedio ponderado mayor o igual a 14.

La Universidad Peruana de Integración Global (UPIG), fue la segunda casa de estudios con licenciamiento de denegado.

Está ha suscrito convenios con tres universidades: la Universidad María Auxiliadora; la Universidad Científica del Sur y la Universidad Autónoma del Perú. En el caso de la Científica del Sur se ha comprometido a bajar sus pensiones para los estudiantes de la UPIG a S/ 500 (dependiendo de la escala) en las carreras de enfermería, ingeniería de sistemas empresariales, marketing y administración, administración de negocios internacionales, derecho y ingeniería civil.

Mientras que la Autónoma se comprometió a tarifas fijas y María Auxiliadora a un plan corporativo de descuento en las pensiones.

En cambio, la Universidad de Lambayeque –la cuarta universidad con licenciamiento denegado– firmó convenios con la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y la Universidad San Martín de Porres Filial Norte.

En el caso de Santo Toribio de Mogrovejo se comprometió a que el costo del examen de admisión por traslado externo sería de S/ 250 ; mientras que la San Martín de Porres a convalidar sin costo los cursos que hayan sido aprobados.





Telesup: ya se registran traslados

Benavides comentó que en el caso de la Universidad Privada Telesup –la novena con licenciamiento denegado– ya se viene registrando traslados voluntarios de sus estudiantes. Según fuentes consultadas por este diario –cercanas a esta universidad– más de 3,000 estudiantes ya se trasladaron por cuenta propia, a pesar que aún está en plazo para que firme convenio con otra institución educativa.

"En relación a la última, (Telesup) ya tenemos una información que hay traslados en cursos, dado que hay ofertas de universidades licenciadas a favor de estos estudiantes con tarifas solidarias. Para este fin, emitimos una normativa para incentivar esos traslados, permitiendo a las universidades licenciada usar del 2% de su presupuesto que según la ley tiene que estar dirigido a responsabilidad social, para de alguna manera compensar las tarifas de los estudiantes de las universidades denegadas", explicó.

Así diversas universidades tales como Le Cordon Bleu; Ciencias y Humanidades; Continental; UTP e incluso la universidad César Vallejo vienen ofreciendo tarifas solidarias a favor de los estudiantes de esta casa de estudios. No obstante, uno de los problemas que están enfrentando sus alumnos son los altos costos que impone Telesup para el retiro de documentación que permita su traslado voluntario.

Por ejemplo, la emisión de certificados de estudios (cada certificado) cuesta S/ 71; mientras que para la constancia de conducta los padres tienen que desembolsar S/ 52.





licenciamiento

- Desde el inicio de sus actividades (2015), Sunedu detectó 60 programas no autorizados en 17 universidades; 98 establecimientos no autorizados en 22 universidades y 11 falsas universidades que no contaban con autorización para brindar servicios educativos.

-El proceso de licenciamiento ha permitido que desde el 2015 al 2019, los docentes con grados de magister de las universidades públicas y privadas pasen de representar el 30% a ocupar el 50% de la plana.

- En las universidades públicas se logró disminuir la presencia de docentes sin posgrado del 51% a 23%.

- La reforma universitaria ha permitido duplicar la producción científica en las universidades; así como duplicar la tasa de crecimiento anual en comparación al quinquenio anterior (2009 - 2013). A lo que se suma que no solo se ha incrementado el gasto en investigación (entre el 2015 - 2018 trepó 57%) sino en mejorar la capacidad de gasto.

[Vea aquí parte de la entrevista al jefe de la Sunedu, Martín Benavides]:

Sunedu