Petroperú aplicó un nuevo incremento en los precios de los combustibles derivados del petróleo el viernes, situación que -entre otras- ha llevado a los gremios de transportistas de carga en camiones a acatar una huelga nacional indefinida desde este 4 de julio.

Este anuncio lo hizo Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), quien reclamó que la petrolera estatal no estaría trasladando las variaciones en el precio internacional a sus precios ex planta, cuando en el exterior se producen fluctuaciones a la baja.

GTL es uno de los gremios dentro de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (UGTRANM) que acató un paro nacional a inicios de abril, reclamando, entre otros, que se suspendieran las constantes alzas en los precios de los derivados del petróleo.

Variaciones

Diez señaló a Gestión que su gremio remitió solicitud de información a Petroperú para que explique por qué si en el mercado internacional los derivados tuvieron en febrero su cotización más alta de este año y luego bajó, ello no se reflejó en sus precios ex planta, pero no tuvieron respuesta, añadió.

“Con las últimas alzas que aplicó la petrolera estatal (el viernes 27), el precio del diésel, por ejemplo, está en S/ 1.45 por galón por encima de su precio real”, anotó.

Las continuas alzas en las listas de la empresa, remarcó, han dejado sin efecto la reducción de S/1.30 que se produjo por efecto de la exoneración del ISC al diésel. Además, señaló que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (que incluyó a ese producto) no está cumpliendo su función de mantener estable su precio.

Antecedente

El presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, había previsto que con la entrada en operación de la nueva refinería de Talara en setiembre, Petroperú podría tener un buen margen de refinación que le permitiría entrar al mercado a precios competitivos (Gestión 13.04.2022).

Capacidad

No obstante, fuentes del Ejecutivo señalan que tal reducción de precios no sería posible debido a que el 70% del crudo pesado que está en capacidad de procesar esa nueva refinería, en el país puede provenir solo de lotes en la selva, como los lotes 192, 64 y 8, que hoy están paralizados y cuya fecha de reactivación es incierta.

Explicaron que de los 95,000 barriles de petróleo en promedio diario que es la capacidad total de procesamiento de la nueva planta, 30 mil corresponden a crudo liviano (que pueden proveerse de lotes de la cuenca Talara) y 65,000 corresponden a crudo pesado, que solo pueden provenir en el país de lotes como los antes citados (192, 64 y 8), a través del Oleoducto Norperuano.

Pero el Gobierno hasta ahora no suscribe el DS que autorice a Petroperú a operar el lote 192, además que no se concreta aún el paso para que la petrolera estatal asuma el lote 64.

Importación

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, señaló que duda de que la nueva refinería una vez que entre en operación vaya a permitirle a Petroperú aplicar precios menores que su competencia, pues la mayor parte de los 250 mil barriles de derivados que consume el país se importa a mayor costo que el que se puede obtener en el país.

EN CORTO

Comentario. Diego Rosales, experto en hidrocarburos de Macroconsult, coincidió en que la entrada en producción de la nueva refinería Talara no permitirá bajar precios de los derivados, pues lo previsible es que importe petróleo del Ecuador, dada la baja producción en Perú. Recordó que las pruebas de arranque de la planta se hicieron con crudo de ese país vecino.