El presidente de Servir, Juan José Martínez, aseguró que el traslado de los trabajadores CAS al régimen 728 -tras la eliminación del primero por disposición del Congreso- no generará oportunidades para los trabajadores públicos de hacer carrera en el Estado.

“Si un trabajador -con esta ley- pasará al (régimen) 728 va quedar vinculada únicamente al puesto que tiene. Si esa persona trabaja 30 años, se quedará sin la opción de hacer carrera profesional en el Estado , como sí está contemplado en el servicio civil. Incluso la ley de servicio civil de la oportunidad de que si se abre otra plaza en otra entidad, los trabajadores podrían postula”, puntualizó a TV Noticias.

Acotó que la “ley de servicio civil es la solución, por lo que se debe implementar de forma más rápida”.

También explicó que la ley emitida el fin de semana, indica que el pase de trabajadores CAS al régimen 728 o 276 será progresivo de acuerdo a la disponibilidad de la entidad pública.

“Ahí también hay otro problema ya que si estamos en una situación de reducción económica, creo que el contexto no se entiende que las entidades públicas no es que tengan el presupuesto guardado en un algún lugar y que pueda disponer para cualquier cosa. Los presupuestos ya están asignados, por lo que no existe el supuesto de que tenga ahorros o recursos para usarlos en lo que quiera la entidad pública. No se entiende cómo se quiere financiar la norma”, señaló.

Añadió que una vez publicada, lo que va a recomendar Servir es que sea observada por el Poder Ejecutivo.

“Los alcances de esta norma en ningún momento han sido consultadas por Servir. Hasta que la ley no está vigente, no sabremos los efectos que tendrá”, dijo.

El funcionario precisó que si bien es cierto aún no se implementa la ley del servicio civil, es por el bloqueo y la falta de disposición de entidades públicas como ministerios y organismos públicos para implementarla .

“Este régimen es beneficio para las entidades y para los propios funcionarios públicos que se parece al 728, que da estabilidad a los funcionarios y le permite hacer carrera a los funcionarios”, mencionó.