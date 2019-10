Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y China, en el 2010, se ha registrado un crecimiento promedio anual de 13.2% en el intercambio bilateral. En promedio, cada año las exportaciones hacia dicho destino aumentaron 13.5% y las importaciones 12.9%.

El TLC con China, principal socio comercial del Perú, entró en vigencia en marzo del 2010, abriendo a este el mercado más grande del mundo, con 1,397 millones de habitantes. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en las negociaciones el Gobierno peruano buscó que sus principales productos de exportación, y los de mayor potencial, se beneficien con un acceso preferencial a dicho mercado asiático.

Asimismo, se buscó que el Perú acceda a insumos para la industria, que permita mejorar su integración en las cadenas productivas, con el fin de exportar al Asia.

Un año antes de la entrada en vigencia del acuerdo, en el 2009, las exportaciones hacia China ascendían a US$ 4,369.6 millones y las importaciones a US$ 3,417 millones. Tras nueve años, en el 2018, las primeras sumaron US$ 13,636.2 y las importaciones US$ 10,198.3 millones.

En cuanto a las exportaciones, las tradicionales mantuvieron una participación predominante (95.7%) durante la vigencia del acuerdo y crecieron a una tasa promedio anual de 13.6%. Las de mayor incremento fueron las exportaciones tradicionales agrícolas (36.1%), seguidas de las mineras (15.1%). En cambio, los envíos de petróleo y gas natural hacia este destino cayeron 3.8% en promedio cada año.

En tanto, las exportaciones no tradicionales aún representan una pequeña tajada (4.3%) de los envíos totales y registran una tasa de crecimiento promedio anual de 11.4%. Las mayores tasas de crecimiento se encuentran en las exportaciones de minería no metálica (36.6%), agropecuarias (31%) y de pieles y cueros (28.3%).

Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam-CCL), manifestó a Gestion.pe que si bien el comercio con China todavía está muy centralizado en exportaciones tradicionales mineras, este acuerdo representa una importante oportunidad para las agroexportaciones peruanas.

“La ventaja del tratado es que nos ha permitido entrar (a China), por ejemplo, con agroexportaciones: ya entraron las paltas, exportamos bastantes uvas a China y esto va a aumentar con el tiempo y nos va a permitir tener una canasta exportadora del lado no tradicional a un mercado grandísimo como China”, indicó.

Por su parte, Rafael Zacnich, economista jefe de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), señaló que este TLC abrió un importante mercado a los productos pesqueros y agroindustriales peruanos.

“El acuerdo ha permitido que mantengamos, entre el 2010 y el 2018, un crecimiento promedio anual de tasas muy elevadas, de doble dígito, en agroexportaciones no tradicionales al mercado chino”, dijo a Gestion.pe.

En el presente año, el Perú logró el ingreso de la quinua al mercado chino. Años atrás también obtuvo el ingreso de importantes productos a dicho mercado: arándano (2016), palta Hass (2015) y espárrago (2013).

En importaciones, los bienes de capital y materiales de construcción tienen la mayor participación (45%), seguidos de los bienes de consumo (29.2%); y materias primas y productos intermedios (25.8%).

En lo que respecta a inversiones desde China, en el 2009, un año antes de la entrada en vigencia del acuerdo, sumaban US$ 157.1 millones y nueve años después alcanzaron los US$ 225.6 millones.

“El acuerdo con China, junto a los de la Unión Europea, Corea y Japón, son los más importantes para atraer inversión, porque son países que tienen una política de inversión en el extranjero y tienen fuentes de inversión y financiamiento importantes. Esos tratados han generado el posicionamiento del Perú como un país que brinda estabilidad y predictibilidad, es decir como un lugar donde las inversiones se pueden desarrollar de manera correcta y seria”, resaltó Posada Ugaz.

La semana pasada concluyó la cuarta ronda de negociación para la optimización del TLC entre el Perú y China, en la que se discutieron diversos puntos: reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, cadena global de suministro, propiedad intelectual, inversión, política de competencia, comercio de servicios y comercio electrónico.

China se mantiene como principal socio comercial del Perú, de manera consecutiva, durante los últimos cinco años. Según el Mincetur, en el primer semestre del presente año, las exportaciones peruanas a China crecieron 2%, por un impulso en la demanda de productos agrícolas (14%) y pesqueros (5%).