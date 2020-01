Lima se prepara para tener en el año del Bicentenario, 2021, el primer puerto para cruceros exclusivo para la llegada de turistas, el cual estará ubicado en el distrito de Miraflores.

Así, a la fecha se viene trabajando en el proyecto ‘Terminal de Cruceros Bahía de Miraflores’, cuyo estudio de ingeniería ya culminó, según precisa el director comercial de dicho proyecto, Jorge Contreras.

En diálogo con Gestión.pe, señala que actualmente se viene trabajando en la obtención de los respectivos permisos por parte de la Marina de Guerra, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Miraflores para iniciar con la construcción del proyecto.

En paralelo -detalla- se trabaja con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Promperú y también la Municipalidad de Miraflores para afinar una estrategia de bienvenida a los turistas de cruceros.

Es preciso mencionar que en los puertos a donde llegan los cruceros de todo el mundo, tradicionalmente se reciben a los turistas con actividades o danzas que reflejan la historia y costumbres del país que los recibe.

En esa línea, Contreras dijo que se trabaja con las municipalidades porque son las ciudades las que realizan dicha bienvenida.

“En eso se estamos trabajando (la estrategia). El peruano es hospitalario y nosotros estamos orgullosos no solo de nuestra gastronomía y folklore, si no de la calidez para acoger al extranjero. Y eso se va a dar”, apuntó Contreras.

Contreras destaca que el Terminal de Cruceros Bahía de Miraflores será exclusivo para turistas pues los que operan a la fecha en el Perú son comerciales, es decir, transportan carga y a la vez reciben cruceros.

"Cuando uno sale al extranjero y conversa con los especialistas nos dicen que nos falta este tipo de infraestructura, lo que se usa en Sudamérica son puertos comerciales y su función es la carga, no los pasajeros; en cambio este terminal (Bahía Miraflores) es solo para pasajeros, no para carga, no habrá ningún buque de carga, por ello la haría única. Seríamos la primera capital del Pacífico en tener un terminal dedicada exclusivamente a recibir turistas”, sostuvo.

Buques de hasta 360 metros

Este terminal ubicado en Miraflores tendrá capacidad para recibir cruceros pequeños que transportan en promedio a 500 pasajeros y ,además, estará preparado para recibir a cruceros que ya se están construyendo para la próxima generación, los cuales son de mayor mayor tamaño y los cuales que trasladan hasta 4,000 pasajeros.

Según dijo, el buque más grande que llega hoy al puerto del Callao es el “Millennium class” de Celebrity Cruises, el cual tiene una capacidad para 2,000 pasajeros y 1,000 tripulantes.

“Actualmente el buque más grande que llega al país tiene 290 metros de largo y el terminal que se va a construir es para recibir a cruceros de hasta 360 metros de largo”, dijo.

Agregó que el proyecto generará un flujo de 40 buses, 60 camionetas tipo van, 120 autos, entre particulares y taxis.

De igual manera, indicó que al Perú llegan cada año 30 cruceros pero la cifra se puede elevar con mayor infraestructura, tomando en cuenta que existe una demanda creciente de la población mundial por realizar turismo por cruceros.