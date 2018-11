Tecsup fortalecerá su oferta con carreras en el campo digital

Tecsup alista el lanzamiento de nuevas carreras profesionales en el campo digital para febrero del próximo año. Esto como parte de un proceso para fortalecer su oferta académica a fin de atender a las nuevas generaciones.

"El tiempo evoluciona. El alumno que hoy va a Tecsup es el millenial o centeniall, jóvenes con características muy especiales. Por otro lado, cambia la realidad en el mundo. Al Tecsup normalmente lo reconocemos por la calidad en carreras de corte duro y ahora estamos migrando, entrando a unas carreras de corte digital muy importantes", dijo Juan García Calderón, director general de Tecsup.

"Para nosotros ahora hablar de un arquitecto de realidad virtual, un científico de datos o un diseñador de 3D es algo natural", agregó en una entrevista con Mundo Empresarial.

García Calderón comentó que Tecsup tiene toda la documentación avanzada para la puesta en marcha de las nuevas carreras profesionales. "Son cuatro carreras que estamos lanzando en febrero del próximo año. Ya los expedientes están en el Ministerio de Educación para salir con estas carreras", indicó.

Según adelantó, las nuevas carreras profesionales estarán orientadas a la ciencia de datos, diseño 3D y diseño de videojuegos, y se podrán cursar en todas las sedes de Tecsup (Lima, Arequipa y Trujillo) ya que el contenido educativo se distribuirá digitalmente.

Necesidades en el mercado

El director general de Tecsup refirió que la institución está al pendiente de las necesidades que surgen en el mercado para ofrecer nuevas carreras profesionales.

"Todas las carreras y programas que tiene Tecsup nacen a raíz de un análisis de pertinencia de mercado. O sea, Tecsup no va abrir una carrera en la cual no haya necesidad en el mercado. Esto es importantísimo, no abrimos carreras porque están de moda sino porque hay necesidad", sostuvo.

En ese sentido, dijo que también están ofreciendo programas de corta duración. "El joven de hoy no quiere el título. Quiere algo más rápido y práctico. Para eso tenemos programas a través del Tecsup Virtual que son de corta duración y tienen alta demanda. Por ejemplo, en 16 semanas sacamos a un profesional en el tema de fabricar software. Programas como estos son la tendencia en el mundo", sostuvo.

García Calderón indicó que el índice de empleabilidad de los egresados de Tecsup alcanza una tasa de 90%. Añadió que actualmente cuentan con 2,700 estudiantes de Lima, 2,400 estudiantes en Arequipa y alrededor de 1,000 estudiantes en Trujillo.