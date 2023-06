Según datos del BCR las tasas promedio de los créditos a personas (consumo e hipotecarios) y empresas (corporativo, grande, mediana y microempresa), ubicados por encima de su promedio histórico luego de haber seguido la misma tendencia que la tasa de referencia del BCR, han retrocedido respecto a sus niveles de cierre de marzo.

Para Mario Guerrero, subgerente de Economía del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, se estaría entrando en un proceso de normalización de tasas que responde a la pausa monetaria en la tasa de referencia.

Destacó que es probable que el nivel actual de la tasa clave del BCR sea el terminal, y que en el sistema financiero las tasas pico se hayan alcanzado en el tercer mes del año. En adelante se vería correcciones, aunque ligeras, a la baja.

“Las tasas (a personas y empresas) han estado subiendo hasta marzo, en donde posiblemente alcanzaron su punto más alto. En abril, mayo y primeros días de junio estamos viendo ya cierto retroceso. La estabilidad o ligera caída de las tasas sería un efecto de la pausa monetaria en este segundo trimestre”, anotó.

En la misma línea, Sergio Urday, economista especializado en banca y finanzas, también concluye que la dinámica de quiebre de tendencia que se ha visto en las tasas las últimas semanas estarían enmarcadas en la inmovilización de la tasa clave del BCR desde febrero.

“Esta figura posiblemente sea respuesta de la pausa monetaria. Una vez que las tasas se normalizan entra a tallar la competencia (factor que presiona a la baja a las tasas) entre entidades financieras para captar mejores clientes”, anotó.

Guerrero mencionó que podrían verse movimientos más acentuados en las tasas del sistema financiero si hay más claridad sobre los recortes de la del BCR, lo que dependerá del descenso marcado de la inflación y el control de sus determinantes.

Por ahora son varios los análisis, entre ellos el del Scotiabank, que indican un recorte de la tasa de referencia en la segunda parte del año, y en particular en los últimos tres meses. No obstante, el último comunicado del BCR no dio señales sobre ese escenario.

“Ahora las tasas están reflejando la pausa monetaria, y en adelante el comportamiento de tasas podría estar influenciado por la expectativa sobre los recortes y la efectiva decisión del banco central sobre ello”, apuntó el economista de Scotiabank.

Fuente: BCR

Tasas hipotecarias y de consumo

Urday y Guerrero explicaron que, si bien las tasas hipotecarias se ven influenciadas por la tasa del BCR, lo son sobre todo por la de los bonos soberanos, pues estas últimas son la referencia para plazos más largos.

“La tasa de crédito hipotecario es una de las primeras que empezó a retroceder. Si bien tiene influencia desde la tasa del banco central, sigue más a los rendimientos de bonos soberanos. Estas últimas tasas han venido reduciéndose por el mayor apetito de inversionistas extranjeros por activos de la región. Esta dinámica podría seguir viéndose hacia adelante y podría seguir afectando a la baja a los hipotecarios”, indicó Guerrero.

Respecto a las tasas de consumos, según Urday y Guerrero, estas reaccionan de manera más rezagada a los movimientos de la tasa de del BCR.

Ambos analistas coincidieron que, ante un eventual recorte de tasas, aquellas que reaccionaría más rápido o tendrían mayor sensibilidad son las tasas mayoristas (corporativas y grandes empresas).

“Las tasas que reaccionan con mayor rezago a las tasas de referencia son las tasas mype y las de consumo, en particular tarjetas de crédito. Tienen sus propias dinámicas relacionadas al riesgo de crédito, por ejemplo, vinculado a cómo está la dinámica del empleo en el Perú y la potencial mora”, señalo Sergio Urday.

Dato

dScotiabank prevé que la tasa de referencia termine el año en 7.25%, 50 puntos básicos por debajo de su nivel actual. Para el 2024 se ubicaría en 5.25% a fines de año.

