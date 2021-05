La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de 0.1% del PBI en el primer trimestre del 2021, menor al registrado entre octubre y diciembre del 2020 (0.7% del PBI), debido a la recuperación de la demanda interna informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Del mismo modo, la cuenta corriente registró, en el primer trimestre del año, un déficit de US$ 1,816 millones (3.4% del PBI) mayor en US$ 1,297 millones al déficit registrado en el mismo periodo del 2020 y superior en US$ 136 millones con respecto al 2019.

Este aumento con respecto al 2020, se debió principalmente a la recuperación de la demanda interna, los mayores costos de fletes de importación y los menores ingresos de divisas por turismo internacional.

En tanto, el superávit de la balanza comercial se elevó a US$ 2,445 millones en el primer trimestre de 2021, superior en US$ 1,286 millones al registrado en el mismo periodo de 2020 y mayor en US$ 1,161 millones a lo registrado en el periodo similar del 2019.

El BCR explica que ello se debió al incremento de las exportaciones en US$ 2,813 millones en el periodo de análisis, por las cotizaciones más altas de metales industriales como el cobre y zinc, así como el mayor volumen exportado de productos pesqueros.

Por el lado de las importaciones, se registró un alza de US$ 1,527 millones respecto al mismo periodo del año, por el crecimiento de la demanda interna.