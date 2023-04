El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la balanza comercial acumulada en los últimos doce meses alcanzó un superávit de US$ 8,651 millones a febrero del 2023.

Solo en febrero, la balanza comercial registró un superávit mensual de US$ 866 millones, indicó la entidad monetaria.

Exportaciones e importaciones

Las exportaciones sumaron en febrero US$ 4,701 millones, con una reducción de 18% frente al mismo mes del 2022, por menores volúmenes y precios, explicado en gran parte, por los problemas de transporte que las empresas de cobre y oro enfrentaron en dicho mes, particularmente en la región sur.

En los primeros dos meses del año, las ventas al exterior acumularon US$ 9,521 millones, menores en 15.2% a las del mismo periodo del 2022, mencionó el BCR.

Además, en febrero, las exportaciones de productos tradicionales sumaron US$ 3,080 millones, lo que significó una disminución de 27.8% interanual, principalmente por los menores volúmenes y precios de productos mineros.

Los productos no tradicionales crecieron 10.6% interanual en febrero, sumando US$ 1,601 millones, explicado principalmente por los mayores volúmenes embarcados de productos agropecuarios y pesqueros y los mayores precios de productos textiles y de minería no metálica.

En el primer bimestre, las exportaciones tradicionales disminuyeron en 23.7%, mientras que las no tradicionales crecieron 9%.

Las importaciones sumaron US$ 3,835 millones en febrero, menores en 4.0% que las del mismo mes del año pasado, debido principalmente a los menores volúmenes de insumos industriales. Las compras acumuladas del exterior sumaron US$ 7,461 millones en lo que va de enero y febrero del 2023, una reducción de 9.6% con relación a similar periodo del 2022.

