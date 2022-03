La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó que la oferta exportable de superalimentos peruanos generó expectativas de ventas en el mercado chileno de hasta US$ 635,000 en el envío de alimentos al exterior.

La rueda de negocios virtual ‘Super Foods Peru’ congregó a 47 empresas peruanas de las regiones de Arequipa, Cusco, Tacna, Piura, Lambayeque y La Libertad, así como a 22 compradores chilenos, con el objeto de promocionar la oferta exportable de ‘superfoods’ en el vecino país.

Además, se realizaron un total de 62 citas con las empresas exportadoras regionales, las mismas que contaron con la asesoría permanentemente del equipo técnico de Promperú durante los tres días que duró la actividad.

“Los importadores chilenos participantes en la rueda de negocios se mostraron gratamente sorprendidos por la variedad de la oferta peruana y por el profesionalismo de los exportadores presentes, quienes, además, manifestaron su interés de realizar viajes a Perú en un futuro cercano para conocer más de cerca a las empresas de nuestro país”, manifestó Amora Carbajal, presidenta ejecutiva de Promperú.

Entre los productos ofertados destacan los granos andinos, el jengibre (kion), el cacao, el aceite de oliva, la fruta fresca, entre otros. En la actualidad, es más frecuente encontrar productos de origen peruano en puntos de venta, tanto modernos como tradicionales, ubicados en las principales ciudades chilenas.

“Es importante destacar que el Perú ha logrado posicionarse como un importante proveedor de alimentos para Chile, liderando varias categorías. Según datos de la aduana chilena, Perú es el primer exportador de palta, jengibre, quinua, limón y otros productos. Asimismo, el café, los cereales y bebidas están mejorando su participación comercial año a año en territorio chileno” resaltó Carbajal.

Exportaciones a Chile

Chile se encuentra entre nuestros diez mejores socios comerciales. En el 2021, las exportaciones peruanas al vecino país alcanzaron los US$ 1,769 millones, lo que significó un crecimiento de 55%, en relación al año anterior. Asimismo, las agroexportaciones a este mercado alcanzaron los US$ 358 millones, lo que implicó un crecimiento de +64 %, convirtiéndose en el primer importador de alimentos peruanos a nivel de América Latina.

Entre los principales productos se encuentran las paltas frescas (US$ 121 millones | +172%), aceite de palma (US$ 25.7 millones | +92.4%), aceitunas conservadas (US$ 13 millones | +20.5%), mangos frescos (US$ 7.9 millones | +7.7%), limas tahití (US$ 6.8 millones | +60.9%) y mangos congelados (US$ 5.4 millones | +30.5%). También destacan el cacao en polvo (US$ 5.4 millones | +60%), orégano (US$ 2.4 millones | +61.2%), jugo de maracuyá (US$ 2.2 millones | +131.7%), entre otros envíos peruanos.

De las regiones que exportan a Chile, es importante mencionar el liderazgo mostrado por La Libertad (US$ 33 millones | +133.8%), San Martín (US$ 33 millones | +108.6%), Ica (US$ 30 millones | +87.9%), Tacna (US$ 29 millones | +45.8%), Lambayeque (US$ 21 millones | +141%) y Piura (US$ 20 millones | +15.4%).

