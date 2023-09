Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, informó que esa compañía minera habría llegado a un entendimiento con las comunidades y autoridades, que permitiría retomar el diálogo en torno a ese proyecto, que espera una inversión de US$ 2 ,000 millones.

El titular del Minem ya había referido a Rumbo Minero que, a través de una carta, la empresa le informó que ha recibido una opinión favorable por parte de autoridades locales de Arequipa respecto a Tía María, y que el diálogo se reiniciaría en el segundo semestre de este año.

Agregó que, como la población se da cuenta que la inversión minera genera desarrollo y como el problema (oposición) viene por el agua, “parece que esto (el diálogo y la solución al problema) viene acompañado por una represa importante”.

Fuentes allegadas a la compañía refirieron a Gestión que, en efecto, Southern tiene la expectativa de retomar el diálogo en los términos que ha indicado el ministro Vera, aunque sin dar más detalles al respecto.

En esa línea, el presidente de Southern Perú Copper Corporation, Oscar González Rocha, declaró que la empresa espera concretar lo ante posible sus proyectos mineros Tía María, Los Chancas y Michiquillay.

Durante un evento realizado por el Capítulo de Ingeniería del Colegio de Ingenieros del Perú, González indicó que al Perú se le presenta una oportunidad muy relevante con el cambio de matriz energética y debe de aprovecharlo incrementando su participación en el mercado global del cobre.

“Desde Southern Perú estamos decididos a hacer realidad este desafío, lograr que sea el primer productor de cobre del mundo”, puntualizó.

Antecedentes

Tía María es un proyecto localizado en el desierto La Joya, cuya área de influencia abarca el valle del Tambo y los distritos de Cocachacra, Mejía y Dean Valdivia, en la provincia arequipeña de Islay, el cual esperaba alcanzar una producción anual de 120 mil toneladas de cobre.

De acuerdo con el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, el mismo no utilizaría agua del río Tambo, sino agua de mar desalinizada en su etapa de explotación. El agua no utilizada por la minera sería devuelta al mar a través de una tubería de 850 metros de longitud instalada a 30 metros de profundidad, lo que garantizaría que dicha agua no retorne a la costa con un mayor contenido de sal.

El proyecto, pese a contar con EIA aprobados y licencia para su construcción del Minem (dada durante el Gobierno de Martín Vizcarra), quedó en suspenso, tras sucesivas protestas y enfrentamientos con la policía, que dejaron siete fallecidos.

Ventanilla Única

El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, informó que, junto al Ministerio del Ambiente (Minam), se está poniendo de acuerdo para implementar una ventanilla única a fin de simplificar la aprobación de los permisos para el sector minero.

“Venimos conversando casi permanentemente sobre estos temas, y hay una propuesta de una ventanilla única (en la) que tratamos de ponernos de acuerdo; tanto el Minem como el Ministerio de Ambiente (Minam) tienen propuestas elaboradas”, aseveró.

Señaló que los equipos de ambos ministerios sostienen reuniones para definir esa propuesta, de forma que se pueda realizar en forma paralela (cada uno de sus trámites), lo cual consideró que va a simplificar los plazos de aprobación de los proyectos.

Demoras

La implementación de esa ventanilla única ha sido un reclamo constante de los empresarios mineros, dado que, por ejemplo, solo el proceso para desarrollar un proyecto de exploración minera, puede demorar hasta cuatro años en obtener permisos y autorizaciones para perforar en busca de nuevos yacimientos.

El ministro refirió que, a través de esa ventanilla única, no se revisarán ya los procesos (de aprobación de los proyectos) en forma separada, sino paralelamente para agilizar los tiempos (de aprobación).

Agregó que no se trata de fusionar el Senace, Autoridad Nacional del Agua (ANA), Serfor y Sernanp, ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) -como planteó el sector minero- sino que uno de los ministerio en mención lidere esta ventanilla.