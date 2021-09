A partir de un mayor aporte de inversionistas ángeles, la supervivencia de las startups peruanas impulsadas por emprendedores jóvenes mejora. En el 2021, cuatro de cada 10 prosperan, cuando antes solo tres lo lograban.

Javier Salinas, director de Emprende UP, destacó tal incremento. Sin embargo, reconoció que cuatro factores clave deben ser fortalecidos para subir dicho ratio. Entre ellos, la conformación de equipos.

“A veces uno quiere hacer algo solo, o todos hacen lo mismo en el equipo. Así no va a funcionar, debe haber una combinación multigeneracional que apoye”, sostuvo, tras mencionar que la supervivencia de startups con personas mayores llega a siete de cada 10.

En el Perú, esa tendencia global no sería ajena. Y es que, en los programas de Startup Perú, los emprendedores ganadores no son los más jóvenes, sino los que tienen una edad promedio de 35 años, dijo.

Estos emprendedores han trabajado en empresas y se retiran para sacar adelante sus iniciativas, en finanzas, salud, educación, comentó a Gestión.

Otros factores clave para la supervivencia de startups son la visión a mediano plazo (de 12 meses a más), el cálculo del presupuesto idóneo para cumplir las metas, y la oportunidad de mercado en el momento adecuado.

Nuevas ideas

Consultado por las tendencias en las nuevas startups, Salinas destacó la apuesta por la gastronomía y la logística, apelando a diferentes tecnologías. En estos casos, sostuvo que aún estamos lejos de ver un mercado saturado.

“En regiones hay mercados no tan grandes como Lima, pero muy importantes. En logística, a nivel nacional podríamos ver 17 empresas, pero podría haber el doble. A veces las startups empiezan a salir a otros países sin haber ido a otras ciudades en Perú”, anotó.

Por su parte, los emprendimientos de provincias -dijo- tienen un alto componente de innovación orientada a inclusión financiera, agro, artesanía y actividades particulares de la zona.

Otrosí digo

Inversiones de hasta US$ 200,000

Capital. Aun en la pandemia, el capital y los tickets de inversionistas ángeles (que dan aportes a cambio de acciones) no se ha afectado. Por el contrario, se han visto picos de hasta US$ 200,000 a título individual, cuando el promedio se ubica en US$ 100,000, sobre un mínimo de US$ 50,000, resaltó Javier Salinas, director de Emprende UP.

Sin embargo, precisó que estas inversiones están siendo más selectivas y se dirigen a sectores con mejor perspectiva, como salud y educación, que han demostrado que pueden seguir operando en cualquier escenario.