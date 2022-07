La ministra de Energía y Minas del Perú (Alessandra Herrera) enfatizó su preocupación para que el Minem vuelva a ser un ente técnico que promueva las inversiones y desarrollo de la minería, energía y petróleo. El ministro (de Economía, Óscar) Graham destacó la importancia de contar con un marco macroeconómico estable y que las grandes vigas del modelo económico se mantienen.

¿Qué plantearon los empresarios mineros del país?

Planteamos que hay cuatro temas centrales a atender: la conflictividad social; la competitividad de la industria minera; mejorar la huella ambiental, social y de gobierno (ESG) de las compañías mineras en el país; y, el problema de la minería ilegal, que representa un riesgo grande.

El discurso del Gobierno en el exterior suele ser favorable a la inversión privada, pero su mensaje y acciones dentro del país son opuestos…

Esa percepción estuvo presente en eventos anteriores, pero la ministra de Energía y Minas entra con un nuevo rol. Algunos de los nombramientos en puestos importantes en el Minem, de personas con un perfil técnico y profesional adecuado, ya significarían dejar de lado un ministerio que podía haberse visto antes como promotor de conflictos sociales.

El Gobierno logró un acuerdo con las comunidades para levantar el bloqueo en Las Bambas. ¿Eso refleja el cambio que señala?

En el caso de Las Bambas ha habido una tregua, que particularmente me parece una mala señal. Lo que correspondería es comenzar un proceso de diálogo que lleve a una solución de fondo.

Este problema es motivo de gran preocupación, no solo para la SNMPE, sino para la comunidad internacional que está viendo que el problema de Las Bambas ha deteriorado mucho el clima de inversión en el Perú. Esperamos que los esfuerzos de la ministra avancen, pero no podría decir que es una nueva política.

Una propuesta del Gobierno es modificar el régimen tributario minero. ¿La ministra Herrera ha definido esta situación?

La ministra no ha dado mayor comentario sobre el tema, pero el régimen tributario que tenemos ya es bastante bueno, está alineado con un mercado de altos precios de metales. La recaudación minera aumenta de manera importante porque las tasas de las regalías y del impuesto especial minero son progresivas (tasas más altas a mayores ingresos). El tema es mejorar el uso de los recursos.

¿Se refiere a su distribución y uso en las comunidades?

Me refiero a que, por ejemplo, el 2021 se recaudaron más de S/ 14,000 millones por impuestos mineros, más del triple de lo recaudado en el 2020, de los cuales se usó el 60% y solo 25% de este porcentaje fue a sectores sensibles como salud, educación y saneamiento, servicios masivos que favorecen a la población.

¿Cuánto está dejando de captar el Perú de inversiones mineras por la incertidumbre política?

Me animaría a pensar que, con los precios que tenemos ahora, podríamos llegar a US$ 8,000 millones de inversión al año, pero con un clima adecuado para la inversión (el 2021 se llegó a US$ 5,200 millones). Para ello deberíamos tener dos o tres proyectos grandes encaminados por año.

¿Cuáles son los candidatos?

Hay una cartera de proyectos por US$ 53,000 millones. Para este año se estima que la inversión minera podría estar en US$ 4,400 millones. Con un ambiente adecuado para la inversión, en el 2023 tendríamos el proyecto Zafranal, creo que también Tía María y Constancia tendrían una oportunidad. Para el 2024 podrían entrar Los Chancas y Trapiche (US$ 3,600 millones entre ambos); luego Michiquillay en el 2025 y, de esta forma, retomaríamos ese ritmo donde cada dos años entra una gran producción minera.

¿El ambiente negativo que tiene el Perú hoy para la inversión puede mejorar a partir de los cambios en el Minem?

Deben darse unas señales muy claras y ahí hay un trabajo por hacer, porque ya se ha generado esta sensación a nivel internacional de que si uno invierte en el Perú en minería quizás no pueda llevar adelante su proyecto. Arreglar esa mala percepción demora.

Si carga tributaria supera el 50% ya no se “miraría” al Perú

¿Cómo está la competitividad del Perú en minería? Está en la liga de campeones en minería, sostiene Raúl Jacob, pero debe tratar de ser más competitivo frente a sus competidores relevantes en cuanto a atracción de inversiones (Chile, Australia, Canadá, EE. UU., México).

“Ya somos muy competitivos en cuanto a geología, al conocimiento del tema minero dentro del país, pero entre esos cinco países el Perú es el segundo menos competitivo en cuanto a carga tributaria y si se sube esta, como pretende este Gobierno, va a pasar a ser el menos competitivo en ese aspecto, lo cual va a causar pérdidas de inversiones hacia el país”, advierte.

Precisa que hoy la carga tributaria a la minería en el Perú llega alrededor del 50%. “Hay empresas que indican que, si se sube más la carga tributaria actual, ya ni mirar el Perú para invertir en minería; y ese es un riesgo alto porque ya estamos muy cerca de sobrepasar esa tasa”, acotó.