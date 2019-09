En lo que resta del verano las lluvias continuarían, principalmente en la costa norte y centro del país, señaló en un comunicado la comisión multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Ello puede encender las alertas de las familias para que busquen asegurar sus hogares frente a inundaciones. Sin embargo, una vez iniciados estos eventos es mucho más difícil asegurar las viviendas y predios, advirtió Eduardo Morón, presidente de Apeseg.

“Las personas a veces se preocupan de asegurar su casa cuando tienen la mitad del predio inundado. Entonces, en muchos de esos casos se termina diciendo que no es el momento de asegurar ese riesgo, porque ya es algo que está en pérdida”, dijo.

En tal sentido, señaló que el gremio asegurador trabaja con el Minagri para que en el lanzamiento del seguro agrícola comercial se enfatice la educación a los agricultores para la adquisición de dicha cobertura.

El objetivo es que los productores sepan lo que se debe asegurar y la manera más conveniente de hacerlo, refirió Morón.

Además, se busca que perciban el seguro como parte de su modo de hacer negocios, y no solo como una compra estratégica, o como una cobertura que se toma cuando están a punto de enfrentar un siniestro, manifestó.

Así, recomendó que este seguro, que contará con un subsidio, lo desarrolle el Minagri buscando beneficiar a aquellos que toman la cobertura continuamente.

A dicho subsidio podría sumarse el aporte de los gobiernos regionales para potenciar aún más el referido seguro, indicó el presidente de Apeseg.

Preocupación por nuevos gobiernos

Ha habido mucho desorden en la forma de ejecución de esas pólizas (que toman las empresas de construcción), indicó Morón. “Ello no ayuda a nadie pues las empresas no van a tener cobertura, y si la tienen, será más cara, con lo cual el costo de las obras también va a ser mayor”, agregó. Dijo que los nuevos gobiernos regionales deben tener claro cuando pueden ejecutar una garantía, y no hacerlo solo porque no les gusta la obra