El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, llegó hasta la región Moquegua para supervisar el avance de algunas obras de infraestructura vial que se vienen desarrollando en esta región con el objetivo de garantizar óptimas condiciones para el tránsito de los ciudadanos y el transporte de carga.

Al inicio de su recorrido el titular del sector se acercó hasta el Centro Poblado Los Ángeles, donde inspeccionó el avance de la obra de la carretera Los Ángeles-Yacango.

El proyecto es financiado por el Gobierno Nacional y su ejecución está a cargo del municipio provincial de Mariscal Nieto con un presupuesto de S/ 19 millones para concretar la ejecución de esta obra que dinamizará el comercio y el turismo en la zona.

La obra presenta un avance de 27.34% , sin embargo existen algunos inconvenientes que se presentan en la ejecución de la obra, motivo por el cual el ministro indicó que su cartera pone a disposición del municipio todos los mecanismos necesarios para ayudar a superar cualquier inconveniente que se pueda presentar en la obra y pueda culminarse en los plazos adecuados.

“Esta importante carretera que unirá a Los Ángeles con Yacango nos va a permitir generar una vía alterna a la carretera actual: la Binacional, que posibilitará la salida de productos de la zona hacia Moquegua con una mayor fluidez. Asimismo, conectará las zonas urbanas de Moquegua con Yacango y Torata”, destacó el titular del MTC.

En otro momento, Estremadoyro atendió las inquietudes del alcalde del Centro Poblado Los Ángeles, quien solicitó que esta obra se ejecute con todas las características técnicas y pidió el mejoramiento de la vía que conduce hacia Moquegua.

Al respecto, el ministro se comprometió a gestionar con la autoridad provincial la intervención de la vía.

-Malecón ribereño-

Posteriormente, el titular del MTC se trasladó hasta el distrito de Samegua, donde verificó los trabajos de mejoramiento y recuperación del malecón ribereño de Moquegua que viene ejecutando Provías Descentralizado.

El ministro, junto al gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, y el alcalde provincial de Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas, supervisó el despliegue de la maquinaria para esta obra que beneficiará a más de 142 mil ciudadanos de los distritos de Samegua y Moquegua.

“Estos trabajos de remodelación no solo servirán para mejorar el aspecto turístico y paisajístico que son muy importantes para la región Moquegua, sino también ayudarán como una defensa ribereña para cualquier embate de la naturaleza”, afirmó.

Los trabajos comprenderán la recuperación y asfaltado de una vía de 8.7 km, que incluye tramos de cuatro y dos carriles, además de tres zonas recreativas.

La ejecución del proyecto compromete una inversión de S/ 63,5 millones y contempla, además, la construcción de defensas ribereñas y cinco diques transversales disipadores de energía para disminuir la fuerza del cauce del río. Asimismo, prevé mejorar el sistema de alcantarillas.

En un alto de sus actividades, el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones rindió homenaje al distrito de Samegua, por sus 126 años de creación política. El ministro expresó sus más sinceras disculpas por no poder participar en la ceremonia protocolar.

-Arranca Perú-

Seguidamente, el ministro Estremadoyro llegó hasta el sector de Yacango, en el distrito de Torata, donde supervisó los trabajos que ejecuta la municipalidad provincial de Mariscal Nieto, en el marco del programa Arranca Perú, mediante el cual se busca dar mantenimiento a más de 50 mil kilómetros de caminos vecinales en todo el país, permitiendo a los pequeños agricultores trasladar sus productos desde las chacras hacia las grandes vías nacionales.

“Estas intervenciones mejoran la carretera desde el último rincón del país donde se produce la mejor papa, el mejor durazno, damasco y palta para poder llevarlo hacia los mercados, lo cual permite mejorar el estándar de vida de los pobladores y mejorar nuestra rentabilidad como país”, sostuvo.

Cabe recordar que como parte del proceso de reactivación económica, el Ejecutivo transfirió a los tres municipios provinciales de Moquegua un presupuesto de S/ 76.7 millones para el mantenimiento de 862 kilómetros de caminos vecinales, lo que permitirá generar alrededor de 5 mil puestos de trabajos directos e indirectos en favor de la población local.

En el caso de la provincia de Mariscal Nieto, la transferencia presupuestal ascendió a S/ 24.9 millones para la intervención de 280 km. de vías.

En tanto que el municipio provincial de Sánchez Cerro recibió S/ 47.2 millones para intervenir en 530 km. de caminos vecinales. A la provincia de Ilo se destinaron S/ 4.5 millones para el mantenimiento de 51 km.

Por otro lado, el titular del sector anunció que durante los primeros meses del próximo año se estaría lanzando el segundo paquete de Arranca Perú para continuar con el mantenimiento de vías, siempre priorizando la contratación de empresas locales con la finalidad de dinamizar la economía de la región.

-Más obras para Moquegua-

Adicionalmente, el titular del MTC indicó que su sector viene impulsando la integración y competitividad regional a través del programa Proregión, con intervenciones en el valle del Ticsani y el valle de Ubinas con una inversión de más de S/ 127 millones para el mejoramiento y conservación vial del corredor Arequipa-Moquegua en las provincias de Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro y Arequipa.

Asimismo, informó que ya se ha aprobado la reclasificación de las vías del segundo corredor vial de Moquegua que permitirá la intervención de la zona de Chojata, Lloque, Yunga, Ichuña, quedando expedito para su licitación en los siguientes meses.

En esa línea, el titular del MTC pidió a las autoridades locales poner énfasis en la prevención y el mantenimiento de las vías ante la proximidad de la temporada de lluvias.

-Cierre de la brecha logística y digital-

Estremadoyro Mory recalcó que el MTC interviene con el objetivo de cerrar la brecha logística nacional, m ediante la interconexión de las vías vecinales con las vías departamentales y nacionales.

"Uno de nuestros objetivos como sector es lograr que el MTC pase de ser un sector que genera una infraestructura dura a convertirse en un sector de servicio logístico. Este tipo de mejora vial constituye un menor tiempo viaje y ahorro en los costos para los transportistas de carga pesada, lo que se traducirá en beneficios para los agricultores quienes podrán comercializar sus productos de manera directa lo que a su vez impactará de forma positiva en el consumidor final”, expresó.

Agregó que su sector apunta a lograr el cierre de la brecha digital. Precisó que para el caso de Moquegua, el proyecto de conectividad que se viene ejecutando desde el 2018 ya se encuentra en su etapa final y entraría en operación durante el próximo año. Este proyecto abarca toda la zona rural de Moquegua y dotará con internet de banda ancha a postas médicas, colegios y comisarías.

“Lo que queremos es cerrar esa conectividad para impulsar el comercio electrónico que les permita a nuestros productores poner sus productos a disposición de cualquier comprador a nivel nacional por medio del internet. Ese es el cierre de brecha logística que nos va a permitir dar un salto como país, para poder beneficiarnos todos los peruanos”, acotó.

-Defensa de la gobernabilidad-

Consultado sobre el segundo pedido de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra que será debatido mañana en el pleno del Congreso, el titular del MTC advirtió que este tipo de medidas “basadas en hechos sin fundamento” solo generan inestabilidad para el país.

“No puede ser que ante cualquier cuestionamiento, ante cualquier rumor no comprobado y ante cualquier acusación sin ningún tipo de verificación se pretenda políticamente vacar a un presidente. No porque sea el ingeniero Vizcarra, nuestro paisano; sino cualquier presidente. No puede ser así de fácil bajarse a un presidente. Eso no podemos permitirlo, no podemos generar ese mal precedente como país”, manifestó.

Asimismo, consideró que el Ministerio Público debe definir qué fiscalía tomará la declaración del mandatario. “Aquí tiene que haber una sola entidad que venga y le formule las preguntas al presidente porque a pesar de que él se ha quitado la investidura, no deja de ser el Jefe de Estado”, puntualizó Estremadoyro Mory.