La industria metalmecánica peruana, un sector fuertemente vinculado a la minería y a la inversión pública, hoy también disputa su propio partido para recuperarse del impacto del COVID-19 en la economía peruana. Víctor Lazo, gerente general de la Asociación de Empresas Privadas Metalmecánicas del Perú, manifestó a Gestión.pe que el sector se encuentra fuertemente golpeado, pues sumado a los problemas que se arrastran del 2019, el impacto del COVID-19 complica aún más las expectativas para este año.

“El sector estuvo absolutamente parado por 60 días o un poco más. Las plantas estuvieron paradas y no se trabajó ni un solo día. Eso trajo muchos problemas a las empresas del sector que ya venían un poco golpeadas desde el 2019 debido a la falta de proyectos de infraestructura en el Perú. El sector se provee muchísimo de proyectos mineros, proyectos de infraestructura, entre otros”, señaló Lazo.

Según explicó el vocero de Aepme, el sector metalmecánico fue incluído en la fase 1 de la Reactivación de la economía. Sin embargo, esta “viene siendo bastante lenta pues no se han dado inicios de grandes proyectos”, por lo que, al ser un sector de proveedores, no pueden iniciar con la recuperación en tanto no se reactiven este tipo de obras en el país.

“A pesar de tener autorización para reiniciar actividades, la reactivación económica del Perú viene siendo bastante lenta y no se han dado inicios de grandes proyectos. Si bien hay algunos proyectos que se están reiniciando en la fase 1, esto se está dando muy lento. Hay bastantes problemas para poder iniciar el trabajo y poder reactivarse económicamente. La industria se está moviendo bastante lento y esto sumado a problemas del 2019”, comentó Lazo.

Si bien por el lado de la inversión pública, la reactivación de la misma en tiempos de pandemia es aún más lenta de lo normal, por el lado de la Minería la situación es similar, teniendo en cuenta que solo se han reactivado las operaciones en la Gran Minería y el sector metalmecánico es requerido solo cuando hay construcciones de nuevos proyectos o ampliación de los mismos.

“Si bien la gran minería se ha reactivado y se está moviendo, pero como le está pasando a todas las industrias están recién empezando a reactivarse y eso puede tomar algún tiempo hasta que las empresas mineras logren poder trabajar a su máxima capacidad y a consecuencia de eso, puedan desarrollar proyectos adicionales o ampliaciones en la cual involucren a la industria metalmecánica. (…) Lo que falta es que el Gobierno impulse grandes proyectos nacionales, como las grandes obras de reconstrucción nacional del norte que han venido paradas, lentas y que creo que ahora es el momento de poder impulsarlas”, señaló Lazo.

Por lo pronto, la industria metalmecánica viene operando a un 25% de su capacidad teniendo en cuenta los protocolos sanitarios que obligan a tener una menor cantidad de trabajadores en las plantas. Lazo confía en que el nivel de operación suba a partir de julio a un 50% en la medida que se reactiven más proyecto de infraestructura en el país.

“Se ha reanudado la industria, pero para culminar trabajos pendientes con los que se venían antes de la pandemia. Sin embargo, la falta de visión y de qué tipos de proyectos habrá en lo que falta del año es una problemática que ha afectado a todas las industrias. Esto brinda muchísima incertidumbre para los siguientes meses en los que no se sabe exactamente cuánto trabajo se va a tener para la industria metalmecánica. Se han anunciado paquetes de proyectos bajo el emblema de reactivación y reconstrucción con cambios, pero eso tiene que materializarse”, sostuvo Lazo.

Por otra parte, Lazo señaló que la industria ha tenido limitaciones en su operación como parte de las autorizaciones que viene brindando el Ministerio de Producción. El protocolo fue emitido luego de 13 días de haberse emitido la norma legal del reinicio de actividades. Además, señala que solo se han podido reactivar las empresas que están en Lima, pues las que se encuentran en otras regiones no han recibido autorización del Ministerio de Producción.

“Cuando Produce emite protocolos sanitarios, emite una normativa que se llama criterios de focalización. Eso te dice en que regiones y distritos no se darán el reinicio de actividades porque cuentan con una tasa de contagio muy alta. En ninguno de estos dos supuestos está incluido Arequipa, pero a las empresas de Arequipa no las han autorizado porque Produce solo está autorizando a Lima”, comentó el representante de Aepme.