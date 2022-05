El ministro Arce también señala que evaluará la decisión de su antecesor, Óscar Zea, de retirar a personal calificado en el Midagri, y que buscará promover la petroquímica para asegurar la provisión local de urea.

¿Qué expectativas tiene al asumir el cargo?

Positivas, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que, en forma transparente, convocando no solamente a las fuerzas políticas, sino a los diferentes gremios agrarios, realicemos una exitosa gestión. Convocamos a las diferentes fuerzas públicas y privadas.

¿Está preparado para asumir el reto de enfrentar el riesgo de la seguridad alimentaria que se le viene al país?

Me he reunido con todos los directores, viceministros, nuestro objetivo es trabajar con personas calificadas, que no solamente vienen a aprender, sino a ejecutar. Hemos pedido a los directores de las diferentes instituciones del Ministerio de Agricultura que trabajen en forma articulada.

¿Cómo se implementa la compra de fertilizantes ya aprobada?

En las próximas horas debo estar firmando la resolución que está impulsando al comité de compras para que dentro de 30 a 40 días se esté solucionando.

¿Es decir que en 40 días ya estaría disponible el insumo?

Sí, y el comité de compras lo hará en forma transparente, podemos hasta correr, pero no sobrepasarnos de la parte técnica jurídica, para la transparencia de la misma población.

¿De dónde proceden los fertilizantes y cómo se van a entregar ?

No le puedo decir de qué país, porque las cosas tienen que ser transparentes, ellos informarán, veremos lo mejor para el Perú, estamos trabajando para que esa compra sea eficiente, transparente. La urea va a ser donada para los agricultores.

La norma dada para distribuir los fertilizantes establece varios esquemas de asociatividad, pero Conveagro advierte que muy pocos agricultores están organizados. ¿Esa normativa se puede mejorar?

Todo se puede mejorar cuando hay voluntad política. Trataremos de ver con funcionarios altamente calificados para que nos den una salida y beneficiar a todos.

¿Su antecesor había señalado que se destinarían US$ 740 millones para la compra del insumo, pero se aprobó un monto menor, y que según Conveagro, cubriría solo 10% de las necesidades en el campo. ¿Ud. percibe eso?

La primera partida de S/ 348 millones es poco, ya hemos iniciado las conversaciones, y en los próximos días tendremos algunas noticias. Me acercaré al despacho del ministro de Economía y también hablaré con el señor presidente, porque necesitamos tener esos fondos para poder enfrentar esta crisis.

¿Cuánto estima que se debería requerir para abastecer y asegurar la campaña 2022-2023?

No quiero pecar de informal, pero por lo menos serían S/ 1,000 millones más adicionales a lo aprobado.

Para la campaña 2022- 2023 se avizora una caída de 40% en las áreas sembradas. ¿Qué proyección tiene Ud.?

No creo, estamos viendo la estrategia y la fórmula con los expertos para que eso no suceda.

Se advierte que 44 altos directivos del Midagri fueron cesados en abril y que el sector está descabezado. ¿Ud. reconoce eso, se puede restituir a funcionarios capacitados?

Sí, hemos remitido la documentación de su pregunta a los expertos para que presenten un informe correspondiente, y evaluar para tomar una decisión.

¿Qué plantea para que el país no se vea tan afectado por la importación de fertilizantes?

Hay un proyecto que voy a impulsar, ya hay coordinaciones con el Gobierno alemán para la petroquímica en Matarani, y también está la planta Bayóvar; he puesto a trabajar a los profesionales para agilizar esas iniciativas.