La producción peruana de petróleo creció 5.3% al tercer trimestre del 2019, respecto el mismo periodo del año anterior, y cerraría este año con un aumento cercano a 6% con 50,476 barriles por día (bpd), proyectó el banco Scotiabank.

En el presente año la producción se ha beneficiado del reinicio de operaciones del Oleoducto Norperuano – que permitió una mayor producción de los lotes 8 de Pluspetrol Norte, Lote 67 de Perenco, Lote 95 de Petrotal y 192 de Frontera Energy- así como de una mejora en el precio internacional del petróleo (25.2% más en promedio en lo que va del año).

Si bien el oleoducto ha estado operando, con algunas interrupciones, desde el 2017, se han seguido presentando algunos inconvenientes que no ha permitido la recuperación total de la producción, explicó la analista del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Katherine Salazar.

“Para el 2020 estimamos que la producción de petróleo siga recuperándose, asumiendo condiciones de operatividad normales en el Oleoducto Norperuano y que el precio internacional del petróleo mantenga su recuperación en la medida que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se vaya disipando”, dijo en el Reporte Semanal del banco.

Si bien el Scotiabank espera que la producción continúe recuperándose, el nivel de producción aún sería relativamente menor con el promedio de los últimos diez años (60,293 bpd). Sin embargo, sí prevé el aumento de la producción en los lotes 192 y 95.

En el caso del Lote 192 (Frontera Energy), desde noviembre del 2019 los niveles de producción alcanzaron los 9,000 bpd luego que se declaró en fuerza mayor en julio de este año. El actual contrato con el lote se terminaría durante el primer trimestre del 2020; sin embargo, por las protestas sociales podría haber una extensión.

La empresa Petrotal, que opera el Lote 95, terminó de construir su primer pozo horizontal BN 95-4H (4H) aumentando su producción a 8,000 bpd. Por otro lado, la empresa anunció los trabajos para perforar un segundo pozo horizontal (5H) con lo cual esperan producir 10,000 bpd hacia fines del 2019.

La producción del Lote 8 (Pluspetrol Norte) fue paralizada temporalmente debido a los actos de violencia en sus instalaciones. Si bien en octubre se produjo solo en los primeros días del mes, en noviembre se empezó a producir con regularidad.

Inversiones

De otro lado, la inversión en petróleo viene mejorando. Durante el 2018, la inversión ejecutada alcanzó US$ 602 millones, 23.6% más que el 2017 (US$ 487 millones). La inversión en exploración ascendió a US$ 41 millones (138.6% más) y la inversión en explotación a US$ 561 millones (19.5% más).

Por otro lado, la inversión hasta agosto del 2019 alcanza los US$ 388 millones, siendo la inversión en exploración US$ 30 millones y en explotación US$ 358 millones.

Las inversiones en el sector se han empezado a incrementar desde el 2017, principalmente, por el lado de explotación petrolera. Entre enero y setiembre del 2019 se han perforado 160 pozos de desarrollo, mientras que durante el 2018 los pozos perforados fueron 170.

En los primeros nueve meses del año, las empresas que están siendo más activas en la perforación de pozos de desarrollo son CNPC en el Lote X (Piura) con 93 pozos y GMP en el Lote IV (Piura) con 33 pozos.

La inversión en exploración aún continúa baja; en lo que va del 2019 se han perforado tres pozos exploratorios, en el 2018 se perforaron cinco pozos exploratorios (mayor número en los últimos cuatro años).

Sin embargo, para el aumento sostenido de la inversión son necesarios precios más altos del petróleo.