La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), el día de ayer emitió un oficio múltiple a todas sus entidades supervisadas en donde se recomienda dejar de pactar o concertar productos basados en la tasa Libor a partir del 1 de enero del 2022.

El Financial Conduct Authority (FCA), en marzo del 2021, confirmó la fecha de cese de cálculos de la Libor. A partir de junio del 2023, la tasa Libor (US$) estaría descontinuada.

Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la (SBS), en su exposición en la conferencia “Transición Libor Hacia una Nueva Tasa de Referencia” organizada por Dorado Investments, mencionó que, a pesar de no ser sancionable el que se use esta tasa, sí podría generar inestabilidad jurídica, porque estarían ocasionando operaciones que, según los estándares internacionales, no deberían darse.

“No es una norma, es un oficio que sugiere una recomendación. Somos conscientes de que pueden haber entidades que no tienen claro de con qué podrían hacer sus contratos si no es con Libor. Hay entidades que ya tienen asimilada la recomendación, pero otras no”, indicó.

Para finales de de junio del 2023, las entidades deben estar preparadas para el cese de las configuraciones de las US$ Libor restantes. “Se les va a acompañar en esta transición”, precisó Mogrovejo.

Libor en Perú

A junio del 2021, 24 entidades del sistema financiero peruano, asegurador y privado de pensiones contaban con productos basados en Libor en dólares por un monto de US$ 20,486 millones. Este monto pasará, luego de diciembre del 2021, a US$ 17,503 y, después de junio del 2023, a US$ 12,584, según el representante de la SBS.

Posterior a diciembre del 2021, el monto negociado con Libor representará el 2% del total de activos para la hoja de balance y el 20% del monto nocional total para los derivados. “Derivados es el concepto que tiene una mayor exposición, y ese el sistema financiero el que tiene mayor exposición. La transición afectaría más los contratos de derivados”, afirmó.

Los principales productos asociados a la tasa Libor son principalmente los swaps de tasas, los cross currency swaps, aunque también figuran los créditos no minoristas y emisiones de deuda subordinada. Por su parte, los periodos de “maduración” que tienen los productos vinculados a esta tasa son de 3 meses y 6 meses. “Incluso hay entidades públicas que emiten deuda subordinada que estuvo hace tiempo fijada en Libor”, indicó.

Recomendaciones de la reguladora

Según el representante de la SBS, se recomienda a las entidades tener un plan de acción, en donde es clave identificar los productos que tienen exposición a Libor y que los nuevos productos no estén guiados a usar libor.

Asimismo, es importante tener una actualización de los sistemas de tesorería, riesgos y negocios, esto a la par de una comunicación con los clientes para informarles de la transición.

Por último, para el periodo de adaptación, se deben incorporara clausulas fallback (necesarias cuando se presentan situaciones que derivan necesariamente en una modificación de las condiciones de un contrato).

Principales retos

La transición de libor en el Perú, según Mogrovejo, mantiene retos importantes, en donde destacan los problemas de adecuación con los sistemas. “A veces los sistemas son rígidos para introducir un cambio como es el de la tasa Libor”, precisó.

Entre otros retos se indicaron los siguientes:

Dificultades con la adecuación con los contratos.

Falta de “maturities” para nuevas tasas.

Ajustes en metologías de valorización.