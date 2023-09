Este año, el presupuesto institucional modificado (PIM) para dicho fin asciende a S/ 6,221.6 millones. De este monto, los tres niveles de gobierno (nacional, locales y regionales) han ejecutado solo un 38% al 25 de setiembre, según Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Es decir, a tres meses de culminar al año, existe el reto de invertir el 62% restante (S/ 3,854.5 millones) del presupuesto asignado para proyectos de saneamiento.

Por ejemplo, en el Gobierno nacional, hay un proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en Huarmey que cuenta con S/ 89.9 millones este año, del que se ha ejecutado el 96.5%. Sin embargo, del otro lado, hay un proyecto similar en Carabayllo que cuenta con S/86.6 millones, y que registra avance de solo 4.5%.

Los últimos cinco años

Lamentablemente alcanzar una ejecución del 100% de los recursos para saneamiento al cierre del 2023 parece una tarea casi imposible hoy en día. Gestión analizó la información desde el 2018 hasta el 2022 para conocer la dinámica.

En los últimos cinco años (periodo 2018 - 2022), el Gobierno nacional, municipalidades y regiones –en conjunto– han tenido “en sus manos” S/ 31,667.1 millones (un promedio de S/ 6,333.4 millones por año) para proyectos de agua y desagüe.

Sin embargo, cerca del 40% de ese monto total no se ejecutó, lo que significa que en el periodo mencionado S/12,616.8 millones quedaron de lado.

Francisco Dumler, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y expresidente de Sedapal, señala que una de las razones de esta lenta ejecución es la etapa de preinversión. “Uno de los grandes problemas que tienen los municipios o incluso el mismo sector es que hay una bajísima calidad en los expedientes técnicos. Entonces, al tener mala calidad, cuando se produce la licitación y el expediente se empieza a ejecutar, aparecen cientos de problemas”, asevera.

Milton Von Hesse, director de Videnza Consultores y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no solo cuestiona que la ejecución de los recursos no supere el 65% cada año, sino que lo que se invierte no se esté haciendo de manera correcta.

“Incluso podría decir que prefiero que se gaste un poco menos (que el total que se recibe), pero que no se gaste mal. Los recursos ‘se tiran al agua’ en algunos casos”, comenta.

Agrega que “hay que repensar el sistema de financiamiento de agua y saneamiento en el Perú, pues ya no debería existir más transferencias sin demostrar capacidades”.

“Además, se podría modificar radicalmente el sistema de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). Y se debería establecer mecanismos idóneos de planeamiento de las inversiones a nivel nacional, pero desde una mirada regional, conjunta. Se requiere planeamiento estratégico”, argumenta.

Presupuesto público 2024: Proyecto de presupuesto plantea S/ 6,401 millones para saneamiento (actividades y proyectos) para el próximo año.

Agua para Lima y Callao

Si bien Sedapal, como la empresa prestadora de servicios de saneamiento de Lima, realiza inversiones en la capital, en el 2017 se creó el Programa “Agua Segura para Lima y Callao” (PASLC) para “ayudar” en el cierre de la brecha de infraestructura en agua y saneamiento.

Dumler recordó que el PASLC es el programa que hace una parte de los proyectos que le competen a Sedapal: “El expediente y la ejecución de obra se hace a cargo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Los costos de operación y mantenimiento son asumidos por la empresa Sedapal”.

El programa cuenta este año con S/ 256.9 millones para proyectos. De este monto, se ha ejecutado a la fecha S/ 88.2 millones, es decir, solo 34.3%, de acuerdo con Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas al 25 de setiembre.

Aún así, habría cierto espacio para que este porcentaje mejore en el último tramo del año. Esto porque en el 2020, 2021 y 2022, se ha ejecutado casi la totalidad de los recursos asignados (más del 90%).

Por ejemplo, el proyecto antes mencionado, el de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en Carabayllo, pertenece a este programa.

Además, hay otro que busca la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Villa María del Triunfo. Esta obra cuenta este año con S/ 30.5 millones, de los cuales se ha ejecutado solo el 1.7%.

Inversiones en Sedapal

Aunque las grandes obras normalmente las realiza directamente el Gobierno nacional o regionales, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) realizan –con tarifas o transferencia– algunos proyectos.

Sedapal, siendo la EPS más grande del país, también ejecuta sus proyectos de agua y desagüe. ¿Cuánto ha avanzado?

Hay que entender que la EPS tiene inversiones programadas en su estudio tarifario, que para este año ascienden a S/ 453.8 millones y de las cuales ya ejecutó un 33.5% al primer semestre.

Sin embargo, estas no son sus únicas inversiones, pues suele considerar más (y en algunos casos no incluye la totalidad de las programadas). Así, en total, para el 2023 ha programado S/ 896 millones, y se registra un avance de 63% al primer semestre.

La obra que interrumpirá el agua en 22 distritos de Lima

La obra de Sedapal que interrumpirá el suministro de agua en 22 distritos de Lima Metropolitana son dos empalmes, en el que se incorpora una nueva tubería de 2 metros de diámetro para el abastecimiento a través de las Líneas de Conducción de Refuerzo de la Matriz Atarjea – Villa El Salvador.

Se trata de dos conexiones, la primera del Reservorio Ovni Ford, ubicado con la av. Túpac Amaru (en La Atarjea, El Agustino), y la segunda se denomina Cámara Ford, localizada en la av. Evitamiento (en Santa Anita).

Estas forman parte de un ramal de la obra denominada Nueva Rinconada, que tiene un monto de inversión de S/ 1,169 millones, beneficiando a 416,000 personas.

Se estima que el empalme durará alrededor de 12 horas, iniciándose a las 7:00 am del 6 de octubre. Sin embargo, el restablecimiento del servicio de agua será hasta 96 horas luego de culminado los trabajos. La obra estará a cargo de la empresa Consorcio Miraflores.

