La nueva fuente de incertidumbre derivada de la inminente invasión de Rusia a Ucrania, mantiene expectantes a los mercados internacionales por el posible escalamiento de la guerra que ahora se libra en la región ucraniana del Donbass. La economía peruana encuentra una “amenaza” por el lado de la inflación, pero también podría verse impactada por el canal de exportaciones si el precio del cobre se ve afectado.

Según Diego Camacho, economista internacional de Credicorp Capital, el cobre podría ser impactado si el conflicto se agrava hasta llegar a un escenario en donde se recorten suministros energéticos a Europa, elevando la inflación, aumento de tasas (principalmente en Estados Unidos) y desaceleración de la economía mundial. Todo ello, implicaría una menor necesidad de materias primas, entre ellas el cobre, impactando así sus precios a la baja.

“Al estar involucrado Rusia, que es un gran productor de gas y petróleo, hay dudas sobre su suministro a Europa. En un contexto de mayores tensiones, la economía mundial tendría un sesgo a la desaceleración, lo que eventualmente llegaría a China y presionaría a la baja la demanda y precio del cobre. Esto en contra de los intereses de países como Perú”, indicó.

En el mismo sentido, Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), mencionó que, al ser Rusia un “actor” clave en el suministro de combustibles en Europa, la continuidad y magnitud del conflicto con Ucrania, afectaría el crecimiento de la economía mundial y, con ello, presionaría a la baja el precio del metal rojo.

“Rusia produce mucho petróleo y, además, el gas que provee pasa por Ucrania para así llegar a Europa Occidental. Esto va a influir en el crecimiento económico mundial, lo cual se asocia con un menor precio de las materias primas y, por ende, del cobre. Todo ello va a depender de qué tan rápido y fuerte escale el conflicto”, señaló.

Por su parte, Marco Contreras, head de Research en Kallpa SAB, señaló que generalmente en situaciones de tensiones geopolíticas los inversionistas recurren a activos refugio como el dólar u oro. “Si el dólar se aprecia esto repercute de manera negativa en el precio de los commodities. Un posible enfriamiento en las relaciones comerciales de China derivado de las tensiones entre Rusia y Ucrania, podría afectar el precio del cobre por el lado de la demanda, pues el país asiático es el principal importador del metal”, indicó.

¿Podría bajar por debajo de US$ 4?

Según Camacho, en el caso de que se impacte la actividad económica mundial y empiece a desacelerarse, el precio no debería romper con la base de US$ 4. Esto debido a que, a diferencia de otras materias primas, el cobre tiene como factor atenuante el estar dentro de los insumos para la fabricación de semiconductores y elementos para vehículos eléctricos, además de su relevancia usual en la industria. En ese sentido, en el corto plazo (definiéndolo como los próximos diez meses) no se percibe un movimiento fuerte a la baja en la demanda China por el mineral.

“El precio del cobre ha mantenido un comportamiento estable debido a la reactivación de la demanda de China y otros países asiáticos, lo cual parece seguir su curso y mantenerse en un rango por encima de US$ 4. El cobre es un mineral que hace parte de los procesos industriales en los que está enfocado el mundo en este momento, esto sopesa el efecto derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, La caída en la demanda de cobre estaría limitada en el corto plazo”, afirmó.

Sin embargo, señaló que una fuente de riesgo adicional podría presentarse desde el sector inmobiliario chino (la construcción es uno de los principales impulsores de la demanda de cobre).

“Se debe hacer un seguimiento más a China que al conflicto de Ucrania. Hemos visto inestabilidad financiera desde el lado inmobiliario en China. No obstante, tiene a favor que el banco central de China ha estado inyectando liquidez para que su aparato industrial mantenga un ritmo de crecimiento que se ajuste a los planes del partido”, afirmó.

Dato