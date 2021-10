El Gobierno ha manifestado su intención de iniciar una reforma tributaria, sobre todo, en el sector minero. De hecho, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, comentó que hoy comienza la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) -que Perú convocó- para que pueda asesorar al país en este tema.

“El lunes (hoy) comienza la misión del FMI que hemos convocado para que nos asesoren y asegurarnos que podamos tener una reforma tributaria en ese (minería) y otros temas; para el tema minero en particular, que se logre mejores ingresos para el Estado, pero que asegure la competitividad de la industria. (...) Ellos nos permiten estar bastante seguros que podemos subir los impuestos probablemente como el Impuesto Especial a la Minería, pero lo vamos a discutir”, detalló en Punto Final.

Uno de los miembro del equipo del MEF que está viendo el tema es José de Echave, quién el ministro lo reconoció.

Así, en un articulo publicado originalmente en Diálogo Chino, José de Echave calificó como “poco probable” que una reforma tributaria espante a las inversiones mineras ya que el Perú.

“Es el país que registra los costos más bajos de producción en sus minas de cobre: sus yacimientos y proyectos en cartera siguen siendo muy atractivos para los inversionistas”.

Para el investigador, China se ha consolidado desde hace más de una década como uno de los principales inversionistas en la minería mundial y en la peruana en particular.

“Como se sabe, un primer momento de llegada de inversiones chinas ocurrió en la década del 90, con la compra de las operaciones de hierro en la localidad de Marcona; posteriormente se recibió una segunda ola de inversiones desde mediados de la primera década del presente siglo, en proyectos como el de Toromocho de Chinalco, y la compra de Las Bambas por MMG y Minmetals, a los que se le suman varios proyectos que se encuentran en fase de exploración”, argumentó.

¿Qué dice el presidente ejecutivo de Minas Buenaventura sobre esta posición? Roque Benavides, en diálogo con Gestión, detalló que hay dos aspectos claves que se deben tomar en cuenta al momento diseñar/elaborar una reforma tributaria. El primero es la competitividad.

“Lo que el señor Francke ha mencionado insistentemente es que no podemos perder competitividad. Por supuesto el señor De Echave no menciona la palabra competitividad ni una sola vez. La competitividad tiene que ver con compararnos en aspectos tributarios con otros países en el mundo. Actualmente, el Perú en minería paga más impuestos que Australia, Canadá y Chile”, expresó.

El segundo aspecto clave -agregó- es que el Perú ya está pagando más impuestos conforme suben los precios de los minerales. “Durante el mandato del señor Ollanta Humala se puse en práctica el impuesto a la utilidad operativa. Por lo tanto, cuando el precio de los metales suben -en este caso el cobre- la industria minera de cobre paga más impuestos”, afirmó.

Recordó que -actualmente- la carga tributaria de la industria minera del cobre es del orden del 57%. Benavides también consideró que es un argumento falaz cuando se indica que la presión tributaria en el Perú es más baja que la de otros países cuando se habla sobre de minería.

“¿Cómo no va ser más baja si el 80% de la economía es informal y solo el 20% paga impuestos? Entonces, hay argumentos que no siguen la exigencia técnica de la cuestión tributaria. No logro entender lo que dice el señor De Echave porque hay una serie incongruencias que debería tomar en consideración. Hay que tener mucho cuidado con el tema de competitividad porque si no, las inversiones hacia futuro no vendrán al Perú y el cobre quedará enterrado en la tierra”, puntualizó.

También precisó que lo dicho por De Echave de que “el país registra los costos más bajos de producción en sus minas de cobre” depende de la ley de mineral, ya que todas las minas son distintas.

“Esa generalización no es adecuada, tampoco. Habrán minas que tienen costos más bajos porque son más eficientes. No se puede comparar una mina subterránea de cobre con otra de tajo abierto. La generalización es un error, por eso es que debemos compararnos con las eficiencia de otros países. Tenemos que ser competitivos. El señor Francke lo ha repetido infinidad de veces, pero pareciera que no están en la misma línea que el señor De Echave ” , subrayó.

¿Qué mejoras se debería añadir como parte de la reforma tributaria que se busca impulsar desde el Gobierno? Para Benavides la minería para ser competitiva debe pagar impuestos sobre las utilidades, de no ser se estaría deteriorando el recurso mineral.

“Si usted, por ejemplo, pone un impuesto a las ventas, lo único que hace es subir los costos de producción, cuando lo que hay que promover que se cobren impuestos en base a las utilidades y lograr seguir siendo competitivos y tengamos costos bajos. Por supuesto, hay empresas con costos bajos. Estas empresas cuando suben el precio de los metales tienen que pagar más impuestos y se está cobrando en base a utilidades y no a las ventas”, afirmó.

“La verdad es que si ya tenemos impuestos a la utilidad operativa, no veo necesidad de hacer un cambio porque ese cambio ya se hizo en el gobierno con el perfil similar al actual, de Ollanta Humala. Ahora, el señor Francke ha dicho que se va hacer (la reforma tributaria) en base a conversaciones con el FMI y el BM, supongo que los organismos internacionales compararan la legislación tributaria de otros países para -en función a ello- mantenernos dentro del rango atractivo para la inversión”, añadió.