Más que en medidas de corto plazo se debe pensar en medidas más estratégicas, reflexionar sobre lo que viene después, no solo sobre lo que sucede en estos momentos, señala Rolando Arellano, presidente del directorio de Arellano Consultoría. En ese sentido considera que los momentos de crisis nos deben hacer pensar en ser menos dependientes de insumos externos.

- En los últimos meses el país está envuelto en un escenario político complejo, con un alza de precios que el gobierno atribuye a factores externos, ¿cómo enfrentar esto desde el lado económico?

Es cierto que hay problemas que nos llegan importados como la subida de las materias primas básicas, el petróleo, pero la situación se multiplica por la manera en que el gobierno está tratando esos problemas, no ha respondido con la capacidad adecuada; y ahí es importante que reflexionemos sobre situaciones que las hemos visto más como un tema teórico, pero que nos ayudaría a enfrentar mejor el problema, como el tema de la informalidad.

- ¿De qué manera?

Por ejemplo debemos considerar que teniendo una tasa de informalidad tan alta en el país, medidas como exonerar del IGV a los alimentos básicos funcionaría bien si estuviéramos en una economía donde todos pagaran el IGV , pero en una economía donde el 80% de los negocios no paga IGV, es difícil que esa medida funcione; el gobierno no tiene capacidad para pasarle al pueblo esos beneficios.

- ¿Esto también aplica para medidas como subir el sueldo mínimo?

Así es, partamos de que es bueno subir el sueldo mínimo, pero con la estructura de trabajo formal que tenemos en el Perú esa subida va a llegar a sólo el 4% de los trabajadores, es decir el 96% no va a poder beneficiarse de algo que supuestamente está hecho para ayudarlos.

- Se debe partir de cómo está estructurado el país…

Hay temas de fondo que tienen que hacernos reflexionar, más allá del momento actual, porque e l tema político en algún momento se va a resolverse, pero los temas de fondo se van a ir repitiendo con cualquier gobierno que venga; entonces si no enfrentamos la informalidad, en el buen sentido de no combatirlos sino ayudarlos a formalizarse, no vamos a tener herramientas para poder enfrentar problemas posteriores.

- La informalidad es un tema que se ha tratado de resolver desde hace tiempo, pero al parecer no se ha encontrado la fórmula…

Lo que yo creo ahí es que se quiere luchar contra los informales cuando lo que se debe hacer es ver la manera de atraerlos a la formalidad; hacer más interesante la formalidad, pues ahora se les pone demasiadas trabas.

- ¿Qué otro problema se debería atacar?

Por ejemplo el tema de la subida de los precios de los productos tiene que ver muchísimo con algo que es una visión de globalización, que es muy buena pero que no ha tomado en cuenta el reforzamiento interno; así, sabemos que el pollo es el producto más consumido de los peruanos, y su precio sube porque sube el maíz ; tenemos años de años dependiendo de un maíz importado y no hemos hecho esfuerzos para producir el maíz en nuestro país o ver alternativas.

- ¿Eso debería partir de la industria nacional?

Así es; por ejemplo a Gamarra le ha ido muy bien en los últimos meses, porque como hubieron problemas con envíos de la China, el transporte subió tanto que ahora se está trabajando mucho con la industria textil nacional ; ese tipo de situaciones es lo que en momentos de crisis nos tienen que hacer pensar nuevamente en la necesidad de ser un poco menos dependientes.

- Tratar de ser más creativos por ese lado…

Son temas álgidos en este momento que estamos viendo como grandes problemas pero necesitan soluciones más reflexivas . Veamos el tema del transporte, es un problema grave en Perú porque tenemos una sola ruta importante, la Panamericana, la bloquean en cualquier punto y paralizan al 80% del transporte del país, o la carretera central y se paraliza el otro 20%. No tenemos infraestructura ferroviaria, o cabotaje marítimo, que son importantes para asegurar un poco más de independencia frente a estas situaciones.

- ¿Se trata de ver escenarios de más largo plazo?

Así es; se puede bajar los impuestos, quitar el IGV a algunos productos, y se va a disminuir la presión en el momento, pero eso es insostenible porque el gobierno no puede vivir sin ingresos; se requiere de medidas un poco más estratégicas, reflexionar sobre lo que viene después, no solo sobre lo que sucede en estos momentos.

- Muchas temas no se analizan a profundidad…

Quizá es el momento de sacar ese tema a la luz; es un problema pero también una oportunidad para crecer, ver otras opciones y evitar el problema después. Tenemos por ejemplo el tema ferroviario, hay inversionistas que están dispuestos a hacer el ferrocarril Lima-Carretera Central, los proyectos están listos desde hace tiempo pero no se les ha hecho caso. De repente es el momento de que alguien diga empecemos a ver cómo hacerlo dentro de dos o tres años.

- Pero, el escenario actual no da los elementos de confianza para generar inversiones…

Sí, es cierto que en estos momentos no hay confianza, pero creo que estas inversiones no son de corto plazo. Las inversiones mineras son de 20 o 30 años. No creo que la situación política actual dure muchos años o meses, y el potencial del país sigue siendo muy grande. Perú a pesar de todo es uno de los países de América Latina que está creciendo más, y el potencial de desarrollo es mucho . Creo que las inversiones de corto plazo se afectan, pero no las de mayor potencial.

- Mirando a futuro, más allá de la coyuntura de precios, hay un problema en la logística de los alimentos, sin cadena de frio y mercados atendidos...

Creo que la cadena de frio es importante, y al no haberse desarrollado hace que por ejemplo el pollo suba o baje dependiendo del valor de los insumos. Si hubiera cadenas de frio mejores, si tuviéramos sistemas de refrigeración, la variación sería mucho menor porque se puede prevenir la variación de los insumos ; ayudaría a atenuar el alza.

- ¿En qué otros aspectos se debería trabajar?

Los peruanos estamos acostumbrados a tener todos los productos todo el año; así, nos quejamos de que el tomate o el limón está muy caro ahora , cuando están fuera de su época de producción; y tenemos un país donde podemos producir todo en todo el año, pero no con los mismos precios ni en las mismas cantidades, entonces se necesita que los consumidores empecemos a hacer un análisis de cuando utilizamos mejor los insumos, de cuando estén más baratos o más estacionales.

- ¿Se podría trabajar desde el gobierno?

Es algo que se podría hacer y a más corto plazo; un buen ministerio de alimentación o de agricultura debería hacer campañas de ese tipo, son de muy corto plazo y ayudaría a todos, al agricultor, al distribuidor, al consumidor.

- El gobierno dice que hay monopolios, que se controla el precio, y en base a ello se justifican varias medidas…

Cuando uno habla que tienes cerca del 80% de la economía informal, y tienes el 99.6% de las empresas que son medianas, pequeñas, y solo el 0.4% son grandes, tienes una inmensa cantidad de empresas pequeñas compitiendo en el mercado de casi todo, ahí no hay monopolio. Recuerdo que el presidente cuando era candidato decía que una tienda por departamento era monopolio, pero cómo va a ser monopolio alguien que no controla ni el 15% de la compras del país; el 85% de las compras en el país se van en los mercaditos, en diversas tiendas.

- ¿Y en los sectores donde hoy están subiendo los precios?

En el caso del pollo hay cientos de productores, unos más grandes que otros, pero que no pueden controlar los precios , los más grandes ahora son incluso los que tienen más problemas económicos . En azúcar igual, son varios productores de azúcar, no hay uno solo, y tenemos apertura de mercado; si sube el precio de un producto tienes toda la facilidad para importar; entonces no es cierto que haya monopolio.

- En el caso de productos agrícolas ¿se podría ver la manera de desarrollar una marca, a fin de mejorar el valor y por ende los márgenes y que eso retribuya mejor al agricultor?

En el Perú se ha hecho mucho esfuerzo para desarrollar la parte productiva, se ayuda por ejemplo a producir cacao, papa, etc. Incluso cuando han querido combatir a la coca se ha generado otro tipo de sembrío, pero no se ha ayudado en la parte comercial y un producto vale mucho si está en el lugar de consumo. Creo que hay mucho trabajo por hacer hacia adelante; por ejemplo Perú produce cinco veces menos papa que Ucrania; aquí no tenemos marcas, hasta el puré de papa lo importamos.

- No se ha hecho un esfuerzo para dar un valor adicional…

En efecto, y ahí hay una gran oportunidad hoy; por ejemplo cada día hay más mujeres en el mercado laboral lo que significa que hay menos mujeres en la casa con tiempo para cocinar, para hacer las tareas clásicas, la mujer conservadora como decimos nosotros, esa mujer sí necesita la papa lavada, cortada, precocida; hay un mercado creciente que podrían aprovechar las empresas y todos ganarían en ese proceso.

- ¿Algún comentario adicional que desee brindarnos?