Roberto Bonifaz: "Cuidado con Italia y China"

La octava charla organizada por Pacífico Business School (PBS) y Gestión abordó la alta probabilidad de una crisis financiera global en los siguientes meses.

¿Dónde comenzará la próxima crisis financiera mundial? Roberto Bonifaz, PhD en Economía y ponente de la reciente charla de Salón Gestión-PBS, sospecha que vendrá desde Italia, cuya deuda ya pone nerviosos a los inversores que perciben un riesgo de impago por razones como bancos con bonos en aprietos y las observaciones de Bruselas al plan presupuestario de las autoridades italianas.

“Hoy la base europea es Alemania. Cuando quieres saber qué tan bien está algo en Europa, se mide en relación a Alemania. Si decides como inversor comprar deuda italiana, exiges casi un 3% más de interés anual que si exigieras deuda alemana. La diferencia de tasas es la percepción de cuán riesgoso es Italia respecto a Alemania”, explicó el economista.

En los últimos meses, esa diferencia ha empezado a subir por diversas razones y el mayor riesgo percibido de Italia tiene repercusiones, sostuvo el también docente de PBS.

Aún más preocupante es el hecho de que muchos bancos italianos poseen estos bonos más riesgosos. “De mayo a la fecha, los bancos italianos han perdido en promedio 31% de valor. Esto en cinco meses se conoce como hemorragia financiera, es decir, el mercado no cree que los bancos tengan muchas chances de sobrevivir”, dijo Bonifaz.

“Parte de sus activos son los bonos de Italia, y si estos se complican, entonces la base de capital que tienen para responder cae y deben comenzar a levantar más capital, ¿quién les va a prestar? Nadie”, sentenció.Pero Italia, y por ende Europa, no es la única en dificultades, Bonifaz advirtió que el sistema financiero de China “está por explotar” y eso lo afirma en base a sus conversaciones con altos directivos de los bancos chinos de la construcción y el desarrollo.

“La deuda como porcentaje del PBI en China es 46%, muy inferior a la de EE.UU. Un economista light ve eso y dice no hay problema. Pero esa es deuda de gobierno, lo que hay que mirar es la deuda total con empresas más banca. Ahí hablamos de más de 2.5 veces, es decir, impagable”, agregó.

“El problema se va a manifestar primero como un problema de iliquidez”.Bonifaz anotó que si bien China y sus grandes compras ayudaron a reactivar la economía mundial luego de la crisis anterior, quizá hoy no hay un comprador importante para la próxima tempestad.

“Si bien es cierto hubo una recuperación exagerada de los mercados accionarios, de deuda e inmobiliarios, en la economía real eso no es verdad. Los commodities en términos de precio, incluyendo la minería, están por debajo del peor momento de la crisis, es decir, muchas de las cosas que se exportan en Perú no solo no se han recuperado de la crisis pasada sino que están por debajo de ese nivel.

Es decir, si viniera una nueva crisis sería un golpe encima de la herida”, concluyó.