Ricardo Gareca decidió no continuar más como director técnico de la Selección Peruana tras la última oferta presentada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Luego de siete años en el cargo, el “Tigre” ha preferido dar un paso al costado de la blanquirroja luego lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y llegar al repechaje de Qatar 2022.

En ese sentido, surgen muchas dudas acerca de quién sería el nuevo entrenador de la bicolor, pero también algunas interrogantes sobre cuál sería el impacto económico para la selección tras la noticia.

¿Cuál sería el impacto económico tras la salida de Gareca?

Luis Carrillo Pinto, director de Live Media, señala independientemente de que Ricardo Gareca no va más, el país aún no se recupera de no haber clasificado al Mundial, y que ahí reside el verdadero impacto.

“No creo que nos vaya a afectar ahora en el corto plazo, porque la selección peruana no va a jugar ningún torneo internacional. La selección tiene que recuperar la confianza de los patrocinadores y para eso tiene que contratar a un entrenador que esté al nivel de Gareca o con más trayectoria, no se puede traer a alguien de menor valía”, sostiene.

“Gareca es un referente de liderazgo y de manejo de grupo, pero lo cierto es que el no haber clasificado al mundial, sumado a que ya no estará más El Tigre, el valor del patrocinio de la selección ya no tendrá el mismo valor”, añade.

En ese sentido, el experto manifiesta que la selección peruana como marca ya no puede ofrecer lo mismo que antes a las empresas patrocinadoras, ya que no está en el mundial y tampoco está Gareca, ya no tiene ese producto.

Jose Ruidías, Socio en Global Trade Marketing y profesor en Pacifico Business School, concuerda en que la no renovación de Ricardo Gareca, vista como un activo intangible y pieza fundamental para la selección, impacta directamente en el valor de marca de la blanquirroja. Eso sumado a que tampoco se logró el cupo a Qatar 2022.

“Definitivamente influye en el valor marca, una selección que no entra al mundial automáticamente baja su valor de marca, y si eso pasa pierde su poder de negociación. Entonces, si la selección pierde ese valor, tiene que tomar mas retraída, ya que no puede exigir lo mismo”, indica.

¿La selección peruana podría perder auspiciadores?

Los especialistas concuerdan en que si bien estos sucesos podrían afectar el monto total de inversión de las marcas a la bicolor, no se generaría una perdida de sponsors como tal, ya que en el mercado existe una fidelización marcada por parte de las empresas. No obstante, todo dependería de la capacidad de negociación de la Federación Peruana de Fútbol.

“Ahora la selección peruana no tiene controlada la negociación con las marcas. Sin embargo, los sponsors más importantes de la selección, como Coca Cola, Movistar y Cristal, son bastante fieles. Yo creo que van a continuar, pero lo que podría pasar es que se renegocien las cifras”, señala Luis Carrillo Pinto.

“Es un trabajo de negociación de los gestores de marketing de la selección, ellos son los que tienen que demostrar que la selección peruana como producto de marketing tiene valor tras estos sucesos”, agrega.

Por su parte, Jose Ruidías opina que los auspiciadores grandes tampoco “le darán la espalda a la selección, pero si creo que se puede abrir un campo para renegociar los contratos y los montos quizás”.

“La selección tendría que retraerse un poco en las exigencias y en los montos. Lo que si pienso es que se van a reducir esos montos de negociación, pero no creo que los patrocinadores se vayan a ir”, destaca.

Otro escenario que podría pasar es que se produzca una contracción en los auspicios por parte de las empresas más pequeñas.

“Es decir, que las medianas empresas, que serían el segundo nivel de auspiciadores, vayan a esperar a ver que pasa en los siguientes partidos amistosos, quien ser el nuevo entrenador y como se mantiene el apoyo a la selección en general para ver si renuevan el contrato o si deciden irse. Se daría una contracción en este aspecto”, apunta Ruidías.

Cifras

Ricardo Gareca fue entrenador de Perú por siete años: dirigió 96 partidos, sumando 38 victorias, 23 empates y 35 derrotas.

Bajo su liderazgo, la blanquirroja consiguió volver a los Mundiales tras 36 años luego de clasificar a Rusia 2018. El pase a la cita mundialista se dio tras el triunfo ante Nueva Zelanda en el repechaje en por 2-0 en el 2017.

Además de un recordado segundo lugar en la Copa América 2019, en donde disputó la final ante Brasil. Asimismo, un tercer lugar en la Copa América 2015.

