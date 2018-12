Respuestas a las grandes preguntas económicas para 2019

Reporteros de Bloomberg Economics intentan responder las preguntas clave para la economía mundial en el 2019.

¿Se desplomará la economía mundial?



No. Por supuesto, los mercados financieros están asustados, los bancos centrales se están alejando del dinero fácil y hay una guerra comercial en curso. Pero el Fondo Monetario Internacional aún prevé un tercer año de crecimiento cerca a 3.7%, e incluso si el mundo no llega a ese punto, aún está en camino a una buena expansión. El lastre será una política monetaria que se mantenga históricamente flexible, gobiernos que faciliten la política fiscal y mercados laborales restringidos.

¿La guerra comercial escalará o desaparecerá?



Podría decirse que esta es la pregunta más importante que enfrenta la economía mundial en 2019, y el hecho de que no haya una respuesta clara debería ser motivo de preocupación. La tregua tentativa entre el presidente estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jinping es alentadora a corto plazo. Los mercados financieros nerviosos y las preocupaciones por la moderación de ambas economías han presionado a ambos líderes hacia un acuerdo. Por otra parte, incluso con una gran negociación, la mayoría de los aranceles de EE.UU. sobre US$ 250,000 millones en importaciones desde China permanecerán vigentes hasta 2019, al igual que la amenaza de lo que se avecina si China no ofrece reformas significativas. Del mismo modo, es probable que haya más altibajos en las relaciones a lo largo del año. Habrá más tuits de Trump e invocaciones de la historia de China de enfrentarse a la presión extranjera por parte de Xi. Las guerras comerciales se están convirtiendo en un rasgo permanente de las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo.

¿Habrá un acuerdo para el brexit?



La probabilidad de un brexit sin acuerdo ha aumentado, lo cual podría tener consecuencias catastróficas para la economía, según el Banco de Inglaterra. Si bien la mayoría de los economistas aún esperan que se evite el desastre, eso tampoco despejará el camino para el crecimiento a paso firme. Con los minoristas en dificultades, el crecimiento de los precios de la vivienda desacelerándose y la inflación por encima del objetivo del banco central, se espera que, en el mejor de los casos, la expansión permanezca moderada y muy por debajo del ritmo visto antes del referéndum de 2016.

¿Habrá una nueva crisis de los mercados emergentes?



Los mercados emergentes al menos tienen de su lado una Fed más suave y precios del petróleo más bajos, lo que les depara calma en 2019. Los analistas de mercado están a su favor: se pronostica que sus activos resurjan en 2019, luego de su peor año en los tres últimos, según una encuesta de Bloomberg a 30 inversionistas, operadores y estrategas. Morgan Stanley incluso dice que estas economías volverán a impulsar el crecimiento mundial. Sin embargo, todavía hay factores de riesgo que pueden explotar. Argentina y Turquía se enfrentan a riesgos políticos, mientras que Corea del Sur está cargada de deudas y Rusia podría verse golpeada por nuevas sanciones estadounidenses. Sudáfrica está lidiando con una economía tambaleante y con una incertidumbre electoral. Las monedas latinoamericanas, como el peso mexicano, el colombiano y el argentino, siguen siendo vulnerables, ya que persisten las dudas sobre la capacidad de los gobiernos para controlar el gasto.