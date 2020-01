El saldo de Reservas Internacionales Netas (RIN) cerró, para el 24 de diciembre, con US$ 69,081 millones, la cual representa 30% del PBI, según el último Resumen Informativo del BCR.

Esta cifra es mayor en US$ 2,310 millones al cierre de noviembre, el cual se ubicaba en US$ 66,771 millones y, asimismo, supera en US$ 8 959 millones a la registrada para fines de diciembre de 2018, siendo esta de US$ 60,121 millones.

Reservas Internacionales Netas (RIN). (Fuente: BCR)

Perspectivas

En ente emisor espera que, para el 2020, el nivel de Reservas Internacionales Netas se ubique alrededor de US$ 70,500 millones, superando en aproximadamente US$ 1,419 millones a la del cierre del 2019. Asimismo, se espera que este saldo, para el siguiente año, represente 29% del PBI.

Por otro lado, la proyección del nivel de reservas que se tiene en el reporte para el 2019, es de US$ 68,200, la cual fue superada por la cifra registrada al 24 de diciembre (US$ 69,081 millones).