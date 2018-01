Reservas Internacionales Netas aumentaron en US$ 1,936 millones el 2017

Durante el año 2017 el nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN) aumentó en US$ 1,936 millones, al pasar de US$ 61,686 millones en diciembre de 2016 a US$ 63,621 millones en diciembre de 2017, reportó el Banco Central de Reserva (BCR).

Asimismo, al 15 de enero del 2018, las RIN ya totalizaron US$ 64,211 millones, superiores en US$ 590 millones al saldo registrado a fines de diciembre de 2017.

Las RIN están constituidas principalmente por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 31% del PBI y a 20 meses de importaciones.

La posición de cambio al 15 de enero fue de US$ 38,072 millones, nivel superior en US$ 579 millones al registrado en diciembre de 2017.