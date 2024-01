Las Reservas Internacionales Netas (RIN) empiezan el año en aumento, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Al 17 de enero de 2024, las mencionadas reservas totalizaron USD 74,959 millones. Las reservas internacionales están compuestas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 29% del Producto Bruto Interno (PBI).

Al cierre del año pasado, estos recursos totalizaron US$ 71,033 millones, por lo que en las primeras dos semanas del presente ejercicio se incrementan en US$ 3,926 millones.

Evolución de reservas internacionales





¿Cómo se componen las reservas internacionales?

Las RIN están conformadas por las reservas propias del BCRP (US$ 51,465 millones), o posición de cambio. Incluyen también los depósitos del sistema financiero en el instituto emisor (US$ 16,036 millones), los del sector público (US$ 5,131 millones).

En menor medida, las reservas consideran asignaciones DEG, bonos globales del Tesoro Público y operaciones de reporte para proveer moneda extranjera. Los DEG son derechos especiales de giro, un un activo de reserva internacional.

¿Qué ayudó al incremento de las reservas internacionales?

El BCRP tiene la funcion principal de preservar la estabilidad monetaria, además de regular la moneda y el crédito, administrar las reservas internacionales e informar sobre el estado de las finanzas nacionales.

El incremento de las Reservas Internacionales en lo que va del año se explica principalmente por el aumento de los depósitos del sistema financiero en el instituto emisor, mientras que decrecieron ligeramente la posición de cambio y los depósitos del sector público.

