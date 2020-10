Las primeras reservas de turistas extranjeros interesados en visitar el Perú están programándose para julio del 2021 y provienen de los Estados Unidos, pero aún son escasas, según señala Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit).

“Son reservas muy tímidas todavía. Hay grupos de personas que están haciendo sus reservas, pero no en los volúmenes de antes. Son solicitadas, pero aún sin pago, por personas de los Estados Unidos principalmente”, indicó a Gestion.pe. La demanda se incrementará en el 2021, estimó, a medida que se controlen los contagios de COVID-19 en otros países.

En cuanto a los viajes desde el Perú hacia el exterior, a partir de que se reiniciaron los vuelos internacionales, el principal destino es Panamá, que es usado de escala para dirigirse hacia Miami, Estados Unidos. Pero aún no se trata de vuelos motivados por el turismo, sino por negocios, visitas familiares o algún otro asunto práctico.

“Quizás para Navidad o Año Nuevo haya turismo hacia el exterior. Hay que estar atentos a ver cuál es la demanda de viajes para que las líneas aéreas aumenten o disminuyan sus frecuencias”, agregó.

Hasta la fecha, las aerolíneas pueden volar hacia 11 rutas de siete países de América Latina, pero el Gobierno ha anunciado que desde el primer día de noviembre se autorizarán 25 nuevas rutas hacia 10 países adicionales. Entre estos nuevos destinos se encuentran Nueva York, Miami, Toronto, entre otros.

Turismo interno

Dentro del país, los viajes hacia las playas del norte peruano, como Punta Sal, Máncora o Tumbes han sido los primeros en reactivarse, pues incluso algunos hoteles en dichos destinos ya llegaron a su capacidad máxima de ocupación. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que estos hospedajes tienen menor competencia pues algunos otros están cerrados.

“He querido mandar a pasajeros a ciertos hoteles que están abiertos y me decían que no tenían espacio hasta dentro de una semana”, relata Acosta. En cambio, todavía no hay un flujo de visitantes en los destinos del sur, pero el empresario considera que este podría recuperarse en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En su opinión, a ello contribuirá la campaña iniciada por Promperú para impulsar los viajes hacia algunos de los más importantes destinos nacionales. El primero en la lista ha sido Machu Picchu, para el cual se empezó a ofrecer paquetes por la tercera parte de su precio.

“Promperú va a hacer una campaña masiva con precios que incluyen hasta el 50% de descuento, para reactivar el turismo. Vamos a ver cuál es la reacción del público. Algo que se busca con esto también es lograr que las agencias de viaje no opten por la informalidad”, manifestó.

Las estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) apuntan a que este año los ingresos al país por turismo receptivo bordeen los US$ 985 millones; y que en el 2021 estos crezcan en 51.8%, al sumar US$ 1,495 millones.

A nivel mundial, los viajes de turistas internacionales cayeron un 70% entre enero y agosto de 2020; y 65% en toda América, debido a la pandemia del coronavirus, según estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

