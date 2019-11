La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, reveló que su cartera ya tiene un rango definido del eventual aumento de la remuneración mínima vital y destacó que esta decisión se tomará de forma responsable.

"Puedo garantizar que ya tenemos un rango definido que tendría este eventual incremento, pero, como se ha dicho, responsablemente debemos propiciar la discusión entre empresarios y trabajadores. Es una decisión que se adoptará responsablemente", declaró a Radio Nacional.

La titular del MTPE hizo un recuento de los aumentos de la remuneración mínima vital en gobiernos anteriores; recordó que durante la gestión de Alan García en cinco momentos se aumentó la remuneración, con un total de S/ 150; con Ollanta Humala S/ 180 en dos momentos; y en este gobierno se realizó un incremento inicial de S/ 80.

La ministra detalló los factores que incidirán en el eventual aumento de la remuneración, entre ellos que el país no está afrontando recesión, que la tasa de desempleo no ha aumentado ni se ha elevado la informalidad laboral. Explicó que el factor migración no ha sido contemplado porque no incide en las variables que mencionó antes.

Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que en el primer trimestre del 2020 se incrementará la remuneración mínima vital, que actualmente se encuentra en S/ 930. Aunque no precisó cuánto será el aumento, afirmó que este obedecerá al “real costo de vida de todos los peruanos”.