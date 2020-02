Refinería de Talara: Gobierno español financiará proyecto hasta por US$ 285 millones

En un comunicado que contiene un balance de las acciones realizadas durante la gestión de Carlos Paredes Lanatta, la petrolera estatal Petroperú anunció que hoy se aprobó un crédito consensual con el gobierno español para financiar el proyecto de Modernizacion de la Refinería de Talara (PMRT) hasta por US$ 285 millones. Este crédito recibió el visto bueno de la Subdirección General de Fomento Financiero de la Secretaría de Estado de Comercio de España este lunes.

Según el balance hecho por Paredes, hasta el 14 de febrero el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara cuenta con un avance de 86.79% y se prevé que entre en operación para el primer semestre del 2021. Petroperú recordó también que durante la gestión de Paredes se firmaron los acuerdos con Técnicas Reunidas y Cobra SCL “para acotar y minimizar los sobrecostos del PMRT”. Estos acuerdos suman sobrecostos por US$ 500 millones, pero que podrían aumentar si no se resuelven unas deudas contingentes con Técnicas Reunidas.

Entre otros logros señalados por Paredes al frente de Petroperú, se señala que las utilidades netas pasaron de US$ 56 millones a US$ 170 millones, también se señala la firma del contrato con Petrotal para la compra de crudo en la Estación 1 del ONP, lo cual generaría ingresos de US$ 15 millones adicionales en el 2020 a Petroperú, entre otros.

“Se ajustaron precios de manera que el precio de lista promedio de la Empresa fuese igual al precio de paridad de importación, asegurando así trasladar precios competitivos a los consumidores, evitando incurrir en subsidios o entrasladar sobrecostos”, mencionó Petroperú en su comunicado.