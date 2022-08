Ahora, los trabajadores solo deberán aportar 15 años al sistema y no 20. De dichos 15 años, 6 deben haber sido prestados en la actividad de construcción civil.

Asimismo, se establece que estos trabajadores podrán acceder a dicha pensión a los 55 años de edad y que para efectos del cálculo del monto pensionario de jubilación se consideran las 60 últimas remuneraciones recibidas por el trabajador. Con este último cambio se espera mejorar las pensiones de los trabajadores del sector en más de S/ 300 al mes. Además, se otorgarían beneficios ante Essalud.

La norma tendría un impacto más allá del que uno podría creer, ya que podría beneficiar a más de 380,000 trabajadores del sector.

Beneficiados

Ello porque, según estadísticas de la ONP del 2021, existen 389,633 afiliados a la ONP. Sin embargo, solo 348 de ellos reciben una pensión. Es decir, 389,285 de los afiliados no reciben pensión.

Ello se debe, en parte, a la falta de una labor fija en el sector.

Como indica la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCPP), “el trabajador no puede laborar por la no existencia de obras, y por lo tanto no percibe remuneración y está impedido de generar aportes”.

Desacuerdo

Cuando el proyecto estaba en el Congreso, la SBS indicó que su aprobación sería innecesaria debido a que ya existe la posibilidad de anticipar la edad de jubilación para los trabajadores que realizan labores de riesgo para la vida o la salud, que incluye a los trabajadores del sector de construcción civil en el sistema privado de pensiones.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo, en ese entonces liderado por Betssy Chávez, indicó al momento de dictaminar la norma, que el proyecto era impreciso y además no sustentaba “cómo se financiarían las prestaciones de salud del grupo población en cuestión”.

Pese a ello, el Ejecutivo no observó la norma.

Régimen. Anteriormente, los trabajadores del sector de construcción civil tenían su propio régimen de jubilación, pero este fue derogado en 1992, cuando se creó el nuevo régimen general de pensiones vigente hoy.

0.89%

De aportantes del sector construcción civil reciben pensión, según el Congreso.